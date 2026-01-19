Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Neue historische Erlebnisführungen im Monat Februar 2026:

Auf den Spuren der Nachtwächter

07.02.2026, 19:30 Uhr

09.02.2026, 19:30 Uhr

14.02.2026, 19:00 Uhr

21.02.2026, 1930 Uhr

23.02.2026, 19:30 Uhr

28.02.2026, 19:30 Uhr

Stündlich erklang der Nachtwächterruf in den Gassen der ehemals kurfürstlichen Residenzstadt am Neckar. Und nun ertönt er wieder: Bei den Rundgängen des Heidelberger Nachtwächters. Unterhaltsam erzählt er von den Dingen, die man in den nächtlichen Gassen Heidelbergs erlebte, von der Geschichte der Stadt, ihren Straßen und Plätzen, von ihren Lokal-Originalen, Persönlichkeiten und die schönsten Anekdoten. 90 Minuten.

Fackelführung mit dem Heidelberger Nachtwächter

02.02.2026, 19:30 Uhr

16.02.2026, 19:30 Uhr

Mittelalterliche Städte waren nicht erleuchtet. Kienspäne, Fackeln und Laternen, für die man tunlichst selber sorgte, erhellten den Weg. Wir begeben uns wie früher mit Fackeln auf eine Zeitreise durch die dunklen Gassen der Altstadt: eine Nachtwächterführung der ganz besonderen Art. 90 Minuten.

Neue Geschichten vom Nachtwächter – Henker, Bänker, Halsabschneider

06.02.2026, 19:30 Uhr

13.02.2026, 19:30 Uhr

20.02.2026, 19:30 Uhr

27.02.2026, 19:30 Uhr

Sie standen außerhalb der mittelalterlichen Ständeordnung, die Randständigen von damals, oft genug gezwungen, jenseits der sichernden Stadtmauern zu leben. Der Heidelberger Nachtwächter berichtet vom Leben derer, die es – wie ihn selbst — in die „unehrlichen Berufe“ verschlagen hatte. Freuen Sie sich auf eine Erlebnisführung, auf Heidelberger Stadtgeschichte(n) aus der Perspektive von unten.

Treffpunkt für alle Führungen: Marktplatz Rathauseingang, 69117 Heidelberg

Buchung: https://www.heidelberg.reise oder Tel. 0173 5166 000 (auch WhatsApp)

Preise:

Erwachsene: 15,90 Euro

Schüler & Studenten: 10,90 Euro

Kinder (6-12 Jahre): 7,90 Euro

Nachtwächterführung mit Schmaus

14.02.2026, 19:00 Uhr

Wir folgen 90 Minuten den „Spuren der Nachtwächter“ und kehren danach in eine historische Gastwirtschaft inmitten der Heidelberger Altstadt ein.

Sie können zwischen mehreren regionalen Gerichten wählen (auch vegetarisch). 90 Minuten. Nur mit Voranmeldung.

Preise: Erwachsene: 37,50 Euro, Schüler & Studenten: 33 Euro

