Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Neue historische Erlebnisführungen im Monat Februar 2026:
Auf den Spuren der Nachtwächter
07.02.2026, 19:30 Uhr
09.02.2026, 19:30 Uhr
14.02.2026, 19:00 Uhr
21.02.2026, 1930 Uhr
23.02.2026, 19:30 Uhr
28.02.2026, 19:30 Uhr
Stündlich erklang der Nachtwächterruf in den Gassen der ehemals kurfürstlichen Residenzstadt am Neckar. Und nun ertönt er wieder: Bei den Rundgängen des Heidelberger Nachtwächters. Unterhaltsam erzählt er von den Dingen, die man in den nächtlichen Gassen Heidelbergs erlebte, von der Geschichte der Stadt, ihren Straßen und Plätzen, von ihren Lokal-Originalen, Persönlichkeiten und die schönsten Anekdoten. 90 Minuten.
Fackelführung mit dem Heidelberger Nachtwächter
02.02.2026, 19:30 Uhr
16.02.2026, 19:30 Uhr
Mittelalterliche Städte waren nicht erleuchtet. Kienspäne, Fackeln und Laternen, für die man tunlichst selber sorgte, erhellten den Weg. Wir begeben uns wie früher mit Fackeln auf eine Zeitreise durch die dunklen Gassen der Altstadt: eine Nachtwächterführung der ganz besonderen Art. 90 Minuten.
Neue Geschichten vom Nachtwächter – Henker, Bänker, Halsabschneider
06.02.2026, 19:30 Uhr
13.02.2026, 19:30 Uhr
20.02.2026, 19:30 Uhr
27.02.2026, 19:30 Uhr
Sie standen außerhalb der mittelalterlichen Ständeordnung, die Randständigen von damals, oft genug gezwungen, jenseits der sichernden Stadtmauern zu leben. Der Heidelberger Nachtwächter berichtet vom Leben derer, die es – wie ihn selbst — in die „unehrlichen Berufe“ verschlagen hatte. Freuen Sie sich auf eine Erlebnisführung, auf Heidelberger Stadtgeschichte(n) aus der Perspektive von unten.
Treffpunkt für alle Führungen: Marktplatz Rathauseingang, 69117 Heidelberg
Buchung: https://www.heidelberg.reise oder Tel. 0173 5166 000 (auch WhatsApp)
Preise:
Erwachsene: 15,90 Euro
Schüler & Studenten: 10,90 Euro
Kinder (6-12 Jahre): 7,90 Euro
Nachtwächterführung mit Schmaus
14.02.2026, 19:00 Uhr
Wir folgen 90 Minuten den „Spuren der Nachtwächter“ und kehren danach in eine historische Gastwirtschaft inmitten der Heidelberger Altstadt ein.
Sie können zwischen mehreren regionalen Gerichten wählen (auch vegetarisch). 90 Minuten. Nur mit Voranmeldung.
Preise: Erwachsene: 37,50 Euro, Schüler & Studenten: 33 Euro
