Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In diesem Seminar am 24. und 25. Januar ab 10 Uhr mit der GFK-Trainerin Katharina Würgler lernen die Teilnehmenden das Vier-Stufen-Modell der Gewaltfreien Kommunikation kennen und erproben es an Themen aus ihrem persönlichen und beruflichen Lebensumfeld. Die GFK bietet einen Weg, Beziehungen achtsam und respektvoll zu gestalten. Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist bis 21. Januar unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de erforderlich.
Ort: vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.
Quelle: Volkshochschule Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 17:25