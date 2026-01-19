Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – terranets bw baut seit August 2025 den 61 Kilometer langen Abschnitt der wasserstofftauglichen Gastransportleitung SEL (Süddeutsche Erdgasleitung) zwischen Heidelberg und Heilbronn. Die SEL wird zunächst moderne Gaskraftwerke in Baden-Württemberg mit Erdgas versorgen und zukünftig Wasserstoff transportieren. Der Abschnitt zwischen Heidelberg und Heilbronn soll ab Ende 2026 Gas transportieren.

Bau zwischen Heidelberg-Grenzhof und Heidelberg-Rohrbach startet im Frühjahr 2026

Die SEL wird zwischen Heidelberg und Heilbronn in Etappen realisiert. Seit August 2025 wird die SEL zwischen Leimen und Heidelberg auf einer Länge von drei Kilometern unterirdisch verlegt. Voraussichtlich im Frühjahr 2026 beginnt nun der Bau der Etappe von Heidelberg-Grenzhof über Eppelheim bis Heidelberg.Rohrbach.

terranets bw informiert zum geplanten Baufortschritt in Heidelberg und Eppelheim:

– Abstecken der Trasse sowie Abtrag des Oberbodens voraussichtlich ab Mitte April 2026 bis Ende Mai 2026

– Rohrausfuhr voraussichtlich ab Ende April 2026 bis Anfang Juni 2026

– Verschweißen der Rohre ab Anfang Mai 2026 bis Anfang Juli 2026

– Öffnen des Rohrgrabens und Absenken des Rohrstrangs voraussichtlichab Anfang Juli 2026 bis Anfang August 2026

– Verfüllen des Rohrgrabens ab Mitte Juli 2026 bis Mitte August 2026

terranets bw bittet um Verständnis, dass Anpassungen am Zeitplan möglich sind.

Querungen von Straßen, Flüsse oder Bahnlinien Kreis-, Landes- und Bundesstraßen, Autobahnen, Flüsse, Bäche sowie Bahnlinien

werden unterirdisch gequert. Da diese Querungen eine besondere Planung erfordern, bittet terranets bw um Verständnis, dass Bauarbeiten früher oder später zu den oben genannten Zeiten erfolgen können.

Wiederherstellung der Flächen

Im Anschluss an die Bauarbeiten werden – abhängig von der Witterung – ab Sommer 2026 bis voraussichtlich Herbst 2026 alle in Anspruch genommenen Flächen wiederhergestellt und den Bewirtschafter:innen übergeben, Sträucher und Bäume angepflanzt sowie Straßen und Wege wiederhergestellt. Für verbleibende, nicht vermeidbare Eingriffe werden Ausgleichsmaßnahmen wie beispielsweise Aufforstungen umgesetzt. Entlang des gesamten, 61 Kilometer langen Abschnitt zwischen Heidelberg und Heilbronn werden alle Wiederherstellungsarbeiten bis voraussichtlich Sommer 2027 fertiggestellt sein.

Aktuelle Information

Wie wird die Leitung verlegt?

Beim Leitungsbau wird zunächst der in der Regel 34 Meter breite Arbeitsstreifen vorbereitet. Dazu zählt unter anderem der Abtrag des Oberbodens. Dann werden die Rohre entlang der Trasse verschweißt. Nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung

der Schweißarbeiten durch einen unabhängigen Gutachter werden die Rohrstränge in den 2,5 Meter tiefen Graben gehoben. Anschließend wird der Rohrgraben wieder verschlossen und der Oberboden aufgetragen. An einem Tag können so abhängig

von den Gegebenheiten vor Ort zwischen 200 und 400 Meter Leitungsrohre verlegt werden. Abhängig von der Witterung vergehen im Schnitt rund drei Monate, bis alle Arbeitsschritte an einem Ort abgeschlossen sind. terranets bw bittet um Verständnis für die Notwendigkeit der Arbeiten Alle gesetzlichen und behördlichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt und zur Vermeidung oder Verringerung der Auswirkungen des Baus auf Bevölkerung und Landwirtschaft werden von terranets bw gewissenhaft umgesetzt. Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit dem Leitungsbau lassen sich nicht gänzlich vermeiden. Neben der Nutzung privater Grundstücke wird es zu temporären Sperrungen von Wegen und Zufahrten kommen. Die Verantwortlichen für die Bauarbeiten werden die notwendigen Arbeiten mit den Betroffenen vor Ort abstimmen.

Bürger:innen bittet terranets bw um Vorsicht im Bereich der Baustellen und um Verständnis für die notwendigen Arbeiten.

Mehr Informationen zur SEL finden Sie unter www.terranets-sel.de.

Bei Fragen und Hinweisen zum Bau wenden Sie sich bitte an sel@terranets-bw.de.

Über terranets bw GmbH

Als Transportnetzbetreiber hat Versorgungssicherheit für terranets bw höchste Priorität – heute und in Zukunft. Mit dem rund 3.000 Kilometer umfassenden Gasnetz sorgt terranets bw für die sichere Versorgung mit Wärme und Strom von Niedersachsen bis an den Bodensee. Dabei hat terranets bw eine klimaneutrale Zukunft im Blick und baut schon heute ein leistungsfähiges Wasserstoffnetz auf. Kunden stellt terranets bw neben Dienstleistungen rund um gastechnische Anlagen

als Infrastrukturprovider zudem ein leistungsstarkes Glasfasernetz zur Verfügung.

Quelle: terranets bw GmbH

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 16:39