Germersheim – Wertstoffhof in Westheim öffnet am 4. Februar

Germersheim/Landkreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach etwas mehr als einjähriger Bauzeit nimmt der neue Wertstoffhof des Landkreises Germersheim in Westheim am Mittwoch, 4. Februar 2026, seinen Betrieb auf. Damit wird der Interims-Standort in Bellheim abgelöst. Der Wertstoffhof Bellheim ist letztmals am Samstag, 31. Januar 2026, geöffnet. Der „Umzug“ mit allen logistischen und technischen Vorbereitungen erfolgt am 2. und 3. Februar 2026. An diesen beiden Tagen können Bürgerinnen und Bürger keine Abfälle abgeben – weder in Bellheim, noch in Westheim. Für dringende Anlieferungen stehen ersatzweise die Wertstoffhöfe in Berg oder Rülzheim (in Rülzheim keine Annahme von Grünabfällen) zur Verfügung.

Ab dem 4. Februar 2026 gelten dann am neuen Standort in Westheim, L538 „Zum Wertstoffhof“, die gewohnten Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 8 bis 12 und 12.45 bis 16.15 Uhr

Samstags von 8 bis 12.45 Uhr

„Mit dem neuen Wertstoffhof in Westheim schaffen wir eine moderne, kundenfreundliche und leistungsfähige Drehscheibe für Abfall- und Wertstoffströme im gesamten Landkreis Germersheim“, betont Landrat Martin Brandl. „Die Bürgerinnen und Bürger gewinnen an Komfort und Übersicht. Gleichzeitig verbessern wir die Qualität der getrennten Wertstoffe und leisten so einen wichtigen Beitrag zu Klima- und Ressourcenschutz.“ Der Neubau in Westheim ist Teil der strategischen Weiterentwicklung der Abfallwirtschaft im Landkreis. Rund 4,4 Millionen Euro wurden in den Umbau und die Erweiterung des bestehenden Geländes investiert. „Die neue Anlage bietet optimale Bedingungen für eine einfache und sichere Anlieferung“, erläutert Ann-Cathrin Lutz, Leiterin der Abfallwirtschaft beim Landkreis Germersheim. „Die überdachte Rampe für Kleinanlieferungen, kurze Wege und gut strukturierte Abladebereiche machen den Besuch komfortabler. Unser Ziel ist ein Wertstoffhof, auf dem Entsorgung einfach, schnell und gut organisiert möglich ist.“ Nach der Inbetriebnahme wird bis Mitte 2026 noch eine Photovoltaikanlage auf allen Dachflächen installiert. Sie soll einen weiteren Beitrag zu erneuerbarer Energie und Klimaschutz im Landkreis leisten. Mit dem Umzug nach Westheim stärkt der Landkreis Germersheim seine Kreislaufwirtschaft weiter und bietet den Bürgerinnen und Bürgern künftig noch bessere Voraussetzungen für eine umweltgerechte Entsorgung.

Quelle

Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 11:19