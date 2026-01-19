Frankenthal – Verdacht auf sexuelle Belästigung in Indoor-Spielanlage Kids Inn

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. In einer Indoor-Spielanlage in der Mahlastraße in Frankenthal soll es am Samstag, 17. Januar 2026, zu einem Vorfall mit mutmaßlich sexueller Belästigung von Kindern gekommen sein. Gegen 16.45 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie ein Mann wiederholt Kinder angesprochen und dabei auch unsittlich berührt haben soll.

Nach Angaben der Polizei bestätigten weitere anwesende Zeugen die Beobachtungen der Anruferin. Aus diesem Grund sprachen diese den Mann an und informierten die Polizei. Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später vor Ort ein.

Der 52 Jahre alte Tatverdächtige bestritt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Nach der Feststellung seiner Personalien wurde der Mann zunächst aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt.

Polizei sucht weitere Zeugen

Die Polizeiinspektion Frankenthal bittet weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Hinweise werden telefonisch unter der Nummer 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 15:17