Edenkoben – SWFV bietet Fortbildungen an Schulen an



Edenkoben/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Südwestdeutsche Fußballverband bietet auch in diesem Jahr wieder kostenlose Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer sowohl für den Grundschulbereich als auch für weiterführende Schulen an.

Die Fortbildungen werden „vor Ort“ in den Schulen durchgeführt; die Teilnehmer erhalten neben Broschüren mit vielen Praxis-Tipps zusätzlich auch kostenloses Ballmaterial für den Unterricht.

Spielen und Bewegen mit Ball

Die Fortbildung „Spielen und Bewegen mit Ball“ bietet viele hilfreiche Praxis-Tipps und Leitlinien für das Fußballspielen im Sportunterricht an Grundschulen, z. B. eine Sammlung interessanter Sportstunden sowie leichtumsetzbare und altersgemäße Hilfen für die Praxis. Darüber hinaus bietet sie weiterführende Informationen rund um den Fußball in der Grundschule (u. a. einfache Spielregeln, Bewegungsgeschichten, Turnierplanung).

Fußball-Basistechniken (kennen)lernen

Die Lehrgänge zu „Fußball-Basistechniken (kennen)lernen“ sind vom Anspruchsniveau im Vergleich zu „Spielen und Bewegen mit Ball“ leicht höher angesiedelt. Angesprochen werden homogene Gruppen mit fußballaffinen Kindern in den Klassenstufen 3 bis 6 (und gegebenenfalls noch höher). Die ausgegebene Broschüre bietet viele hilfreiche Praxis-Tipps und Leitlinien für das Fußballspielen im Sportunterricht bzw. für den außerunterrichtlichen Schulsport. Insofern sprechen wir auf Seite der Teilnehmenden Grundschullehrkräfte, Lehrkräfte weiterführender Schulen, aber auch „Externe“ an, die ein zusätzliches Fußballangebot an Schulen durchführen.

Anmeldung und weitere Informationen: oliver.herrmann@swfv.de, Tel. 06323 – 9493 660.

