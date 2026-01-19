„Die Heidelberger“ zum After Work im Café Bohne

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Kirchheimer Gemeindezentrum Arche, in der Glatzer Straße 31, finden wir das Café Bohne der Bonhoeffer Gemeinde. Bisher öffnet das Café von Montag bis Mittwoch jeweils zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr. Dort begegnen sich Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren in entspannter Atmosphäre bei Gesprächen, aber es gibt auch Deutschkurse und Beratungsmöglichkeiten.

Sonntags bieten die Ehrenamtlichen zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr einen offenen Mittagstisch an.

Ab Januar gibt es eine Neuheit, sodass auch Berufstätige auf ihre Kosten kommen. Donnerstags zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr können Interessierte vorbeikommen und bei etwas Salzigem in netter Atmosphäre plaudern und sich austauschen.

Mit dem Projekt „FoodLab“ hat das Café Bohne kürzlich den Förderwettbewerb „Miteinander Heidelberg“ der Bürgerstiftung Heidelberg gewonnen. Mit den finanziellen Mitteln können fröhliche Kochsessions stattfinden und leckeres Essen aus aller Welt gekocht werden.

Wir waren bei Auftakt von „After Work“ dabei und konnten uns von Kaffee und Kuchen sowie den vielen weiteren leckeren Köstlichkeiten selbst überzeugen. Vielen Dank an alle, die im Café Bohne mitmachen und vielen Dank auch an die Bürgerstiftung Heidelberg!

Hier zeigt sich wieder einmal, wie wichtig sowohl das ehrenamtliches Engagement aber auch das Engagement der Bürgerstiftung für ein gutes Miteinander in unserer Stadt ist.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 17:32