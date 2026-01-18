Schwetzingen: Sachbeschädigung: Unbekannte verwüsten Edererpassage und Bistro-Außenbereich

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar – Jugendliche beschädigen Glasscheibe und Mobiliar, Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr wurde der Polizei eine Sachbeschädigung in der Schwetzinger Edererpassage gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Gruppe Jugendlicher mit einem Stein eine Glasscheibe an der Zugangstür zur Passage beschädigt haben. Anschließend verwüsteten die Täter den Außenbereich einer nahegelegenen Gaststätte und flüchteten unerkannt.

Glasscheibe eingeschlagen und Außenmöbel zerstört

Eine Streife des Polizeireviers Schwetzingen stellte vor Ort eine beschädigte Glasscheibe in der Edererpassage fest. Im unmittelbar angrenzenden Außenbereich eines Bistros wurden zudem mehrere Blumenkübel zerschlagen sowie Teile der Außenmöblierung umhergeworfen. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht beziffert.

Fahndung ohne Erfolg – Polizei sucht Zeugen

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Verursacher bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet daher Zeugen und Anwohner, die Beobachtungen zur Tat oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/288-0 entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 18. Januar 2026, 10:09