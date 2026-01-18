Rhein-Pfalz-Kreis – Am Steuer mit 2,0 Promille

Altrip / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Freitag, den 16.01.2026, gegen 21:55 Uhr, unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt einen 64-jährigen Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bereits beim Aushändigen seiner Dokumente stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 2,0 Promille. Der 64-jährige Beschuldigte wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein und Autoschlüssel wurden sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.
Zuletzt aktualisiert am 18. Januar 2026, 09:51