Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die MRN-News erfindet das Rad nicht neu – und setzt bei der Ergebnisdarstellung konsequent auf den offiziellen Service. Sämtliche Spielstände, Tabellen und Paarungen der Ludwigshafener Hallenmeisterschaft sind aktuell und vollständig über den Ergebnisdienst von fussball.de abrufbar.

Turnierüberblick

In der Eberthalle spielen heute 16 Mannschaften aus dem gesamten Stadtgebiet Ludwigshafens um den Titel der Hallenmeisterschaft. Der Anpfiff erfolgte um 9:00 Uhr, das Finale wird gegen 17:15 Uhr erwartet. Gespielt wird im klassischen Hallenformat – beste Voraussetzungen für einen langen Fußballtag.

Transparenz & Aktualität

Um Doppelstrukturen zu vermeiden und höchste Verlässlichkeit zu gewährleisten, verweist MRN-News bewusst auf den zentralen Ergebnisdienst:

Live-Ergebnisse und Spielverläufe

Tabellenstände und Platzierungen

Ansetzungen der K.-o.-Runden bis zum Finale

Alle Informationen sind in Echtzeit auf fussball.de einsehbar und werden dort offiziell gepflegt.

Stimmung & Ausblick

Bereits in den Vorrunden zeigt sich die Eberthalle gut gefüllt, die Atmosphäre ist engagiert und fair. Mit dem nahenden Finalblock am späten Nachmittag steigt die Spannung – wer sichert sich am Ende den Hallentitel der Stadt?

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 18. Januar 2026, 14:08