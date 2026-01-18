  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

ESV gewinnt Hallenmaster Jubeltaumel
18.01.2026, 23:20 Uhr

Ludwigshafener Hallenfußballmeisterschaft: ESV Ludwigshafen holt den Titel – Organisatoren beim Ergebnisdienst überfordert

ESV gewinnt Hallenmaster JubeltaumelLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Ludwigshafener Hallenfußballmeisterschaft hatte auch 2026 noch Luft nach oben. Ab den Viertelfinals wurde das Turnier jedoch deutlich ansehnlicher. Ein Hinweis der MRN-News-Redaktion vorweg: Hätten wir gewusst, dass die Organisatoren mit der Ergebnispräsentation im Ergebnisdienst von fussball.de ab den Halbfinals überfordert sind, hätten wir unsere Leserinnen und Leser selbstverständlich über MRN-News sowie unsere Social-Media-Kanäle informiert.

Screenshot der Ergebnispräsentation bei fussball.de ab den Halbfinals eingestellt.
Ergebnisdienst

Halbfinals

In den Halbfinalpartien kam es zu echten Richtungsentscheidungen. Der Bezirksligist Ludwigshafener SC musste sich dem A-Ligisten ESV Ludwigshafen geschlagen geben. Im zweiten Halbfinale setzte sich der A-Ligist SV Ruchheim gegen den Oberligisten FC Arminia 03 Ludwigshafen durch und zog ins Finale ein.

Kleines Finale

Im Spiel um Platz drei trafen der Ludwigshafener SC und der FC Arminia 03 Ludwigshafen aufeinander. Hier zeigte Arminia eine starke Leistung und sicherte sich mit einem 4:1-Erfolg den dritten Platz.

Finale

Das Endspiel bestritten mit dem ESV Ludwigshafen und dem SV Ruchheim zwei A-Ligisten. In einem torreichen und intensiven Finale behielt der ESV Ludwigshafen die Oberhand und setzte sich mit 5:3 gegen den SV Ruchheim durch. Damit krönte sich der ESV zum ersten Mal zum Ludwigshafener Hallenfußballmeister.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 18. Januar 2026, 23:42

