Ludwigshafen – Serie von Autoaufbrüchen – Unbekannte Täter schlagen Scheiben ein

Ludwigshafen – In der Zeit von Donnerstag, 16.01.2026, bis Freitag, 17.01.2026, kam es in Ludwigshafen zu einer Serie von Autoaufbrüchen. Bislang unbekannte Täter schlugen an fünf geparkten Fahrzeugen die Scheiben ein.

Die Taten ereigneten sich in mehreren Bereichen des Stadtgebiets, darunter im Marienpark, in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße sowie in der Bexbacher Straße. Aus einem der betroffenen Fahrzeuge entwendeten die Täter unter anderem eine Geldbörse.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Im Zusammenhang mit den aktuellen Vorfällen weist die Polizei erneut darauf hin, Fahrzeuge stets ordnungsgemäß zu verschließen und keine Wertgegenstände sichtbar im Innenraum zurückzulassen, um Diebstählen vorzubeugen.

Zuletzt aktualisiert am 18. Januar 2026, 10:02