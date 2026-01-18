Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht zu Sonntag (18.01.2026) kam es gegen 00:00 Uhr am Berliner Platz in Ludwigshafen am Rhein zu einer Körperverletzung.

Nach Angaben der Polizei war ein 19-jähriger Mann auf dem Heimweg, als ein bislang unbekannter Täter auf ihn zukam und ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Ludwigstraße.

Der Geschädigte beschrieb den Angreifer als etwa 1,80 Meter groß und mit einer weißen Jacke bekleidet. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 19-Jährige vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

zu melden.

Die Ermittlungen führt das Polizeipräsidium Rheinpfalz.

Zuletzt aktualisiert am 18. Januar 2026, 12:47