Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagmorgen (17.01.2026) kam es gegen 05:45 Uhr in der Hauptstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Raubdelikt.

Nach Angaben der Polizei wurde ein 22-jähriger Mann von einem bislang unbekannten Täter bedroht. Der Täter drohte, den Geschädigten zu schlagen, woraufhin dieser 50 Euro aushändigte. Anschließend entfernte sich der Täter zu Fuß in Richtung Erbachstraße.

Der Geschädigte beschrieb den Tatverdächtigen als männlich, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

zu melden.

Die Ermittlungen führt das Polizeipräsidium Rheinpfalz.

Quelle: MRN-News / Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 18. Januar 2026, 12:25