Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 18. Januar 2026, kam es gegen 18:30 Uhr aufgrund eines technischen Defekts zu einer Betriebsunterbrechung im Steamcracker am Standort Ludwigshafen der BASF SE.



Wie das Unternehmen mitteilt, reagierten die Sicherheitssysteme ordnungsgemäß. Überschüssige Gase werden derzeit über eine Fackel verbrannt. In diesem Zusammenhang kann es zu einem weithhin sichtbaren Feuerschein sowie zu Lärmentwicklung kommen. Diese Begleiterscheinungen können noch bis Anfang der kommenden Woche andauern.

Hintergrund

Der Steamcracker spaltet unter Zugabe von Wasserdampf bei Temperaturen von rund 850 Grad Celsius Rohbenzin. Dabei entstehen unter anderem Ethylen und Propylen – zentrale Grundstoffe für zahlreiche Produkte am Standort Ludwigshafen. Aus ihnen werden beispielsweise Kunststoffe, Lacke, Waschrohstoffe und Pflanzenschutzmittel hergestellt.

Die zuständigen Behörden sind informiert. Die BASF bittet Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis.

Eine Übersicht über aktuelle Fackeltätigkeiten am BASF-Standort Ludwigshafen stellt das Unternehmen online bereit.

