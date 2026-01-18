  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Einsatz Notarzt
18.01.2026, 9:50 Uhr

Kirchheimbolanden – Bei Unfall verletzt

Einsatz NotarztWorms / Kirchheimbolanden – (ots) Am späten Samstagmorgen, gegen 10:45 Uhr, ereignete sich in der Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee in Kirchheimbolanden ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 49-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem PKW die Hitzfeldstraße aus Richtung Uhlandstraße kommend in Fahrtrichtung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee. Aus Unachtsamkeit kam die Fahrerin im dortigen Kurvenbereich zunächst nach links von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei einen linksseitig befindlichen Bordstein. Daraufhin lenkte die 49-jährige ihr Fahrzeug ruckartig nach rechts und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem dortigen Baum und kam letztlich an einer Sandsteinmauer zum Stehen. Durch die Kollision wurde die Fahrerin leicht verletzt und zwecks weiterer medizinischer Versorgung in das Krankenhaus nach Kirchheimbolanden verbracht. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Zuletzt aktualisiert am 18. Januar 2026, 09:50

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafener Hallenmeisterschaft – alle Ergebnisse sowie der gesamte Turnierferlauf steht bei fussball.de

    • Ludwigshafener Hallenmeisterschaft – alle Ergebnisse sowie der gesamte Turnierferlauf steht bei fussball.de
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die MRN-News erfindet das Rad nicht neu – und setzt bei der Ergebnisdarstellung konsequent auf den offiziellen Service. Sämtliche Spielstände, Tabellen und Paarungen der Ludwigshafener Hallenmeisterschaft sind aktuell und vollständig über den Ergebnisdienst von fussball.de abrufbar. Turnierüberblick In der Eberthalle spielen heute 16 Mannschaften aus dem gesamten Stadtgebiet Ludwigshafens um ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Rettungsdienst im Einsatz – Körperverletzung am Berliner Platz – Polizei sucht Zeugen

    • Ludwigshafen – Rettungsdienst im Einsatz – Körperverletzung am Berliner Platz – Polizei sucht Zeugen
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht zu Sonntag (18.01.2026) kam es gegen 00:00 Uhr am Berliner Platz in Ludwigshafen am Rhein zu einer Körperverletzung. Nach Angaben der Polizei war ein 19-jähriger Mann auf dem Heimweg, als ein bislang unbekannter Täter auf ihn zukam und ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Anschließend flüchtete ... Mehr lesen»

      • Hemsbach Brand in Gemeinschaftsunterkunft – hoher Sachschaden, eine Person verletzt

    • Hemsbach Brand in Gemeinschaftsunterkunft – hoher Sachschaden, eine Person verletzt
      Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagmittag (16.01.2026) wurde gegen 12:10 Uhr ein Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft in Hemsbach gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Zimmer bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Die meisten Bewohner hatten das Gebäude zuvor eigenständig verlassen. ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Raubüberfall in der Hauptstraße – Polizei bittet um Zeugenhinweise

    • Ludwigshafen – Raubüberfall in der Hauptstraße – Polizei bittet um Zeugenhinweise
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagmorgen (17.01.2026) kam es gegen 05:45 Uhr in der Hauptstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Raubdelikt. Nach Angaben der Polizei wurde ein 22-jähriger Mann von einem bislang unbekannten Täter bedroht. Der Täter drohte, den Geschädigten zu schlagen, woraufhin dieser 50 Euro aushändigte. Anschließend entfernte sich der Täter zu ... Mehr lesen»

      • Schwetzingen: Sachbeschädigung: Unbekannte verwüsten Edererpassage und Bistro-Außenbereich

    • Schwetzingen: Sachbeschädigung: Unbekannte verwüsten Edererpassage und Bistro-Außenbereich
      Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar – Jugendliche beschädigen Glasscheibe und Mobiliar, Polizei bittet um Zeugenhinweise. Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr wurde der Polizei eine Sachbeschädigung in der Schwetzinger Edererpassage gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Gruppe Jugendlicher mit einem Stein eine Glasscheibe an der Zugangstür zur Passage beschädigt haben. Anschließend verwüsteten die Täter den Außenbereich einer ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Serie von Autoaufbrüchen – Unbekannte Täter schlagen Scheiben ein

    • Ludwigshafen – Serie von Autoaufbrüchen – Unbekannte Täter schlagen Scheiben ein
      Ludwigshafen – In der Zeit von Donnerstag, 16.01.2026, bis Freitag, 17.01.2026, kam es in Ludwigshafen zu einer Serie von Autoaufbrüchen. Bislang unbekannte Täter schlugen an fünf geparkten Fahrzeugen die Scheiben ein. Die Taten ereigneten sich in mehreren Bereichen des Stadtgebiets, darunter im Marienpark, in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße sowie in der Bexbacher Straße. Aus einem der betroffenen ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Mehrere Fahrverbote nach Geschwindigkeitskontrollen zwischen Mutterstadt und Dannstadt-Schauernheim

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Mehrere Fahrverbote nach Geschwindigkeitskontrollen zwischen Mutterstadt und Dannstadt-Schauernheim
      Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Freitag, den 16.01.2026, in der Zeit von 15:20 Uhr bis 16:45 Uhr, führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Geschwindigkeitsmessungen an der Neustadter Straße zwischen Mutterstadt und Dannstadt-Schauernheim durch. Bei den Kontrollen konnten insgesamt 19 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Ein Autofahrer wurde mit 122 km/h bei erlaubten 70 ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Am Steuer mit 2,0 Promille

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Am Steuer mit 2,0 Promille
      Altrip / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Freitag, den 16.01.2026, gegen 21:55 Uhr, unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt einen 64-jährigen Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bereits beim Aushändigen seiner Dokumente stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 2,0 Promille. Der 64-jährige Beschuldigte wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – 14-Jähriger mit Pfefferspray verletzt – Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

    • Ludwigshafen – 14-Jähriger mit Pfefferspray verletzt – Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung
      Ludwigshafen – Rheingönheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend, 16.01.2026, kam es gegen 19:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Von-Kieffer-Straße in Ludwigshafen am Rhein-Rheingönheim zu einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen. Nach Angaben der Polizei hielt sich dort zunächst eine Gruppe von fünf Jugendlichen auf, als drei weitere Jugendliche hinzukamen und es unvermittelt zu ... Mehr lesen»

      • Haßloch – Frauenpower beim Neujahrsempfang – Polizei ermittelt gegen Frauen wegen Körperverletzung

    • Haßloch – Frauenpower beim Neujahrsempfang – Polizei ermittelt gegen Frauen wegen Körperverletzung
      Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Neujahrsempfang der Gemeinde Haßloch endete am späten Freitagabend (16.01.2026) mit einem Polizeieinsatz. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen wurde eine 29-Jährige leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen näherte sich eine 35-jährige Frau der 29-Jährigen von hinten, ergriff ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com