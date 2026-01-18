Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagmittag (16.01.2026) wurde gegen 12:10 Uhr ein Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft in Hemsbach gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Zimmer bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Die meisten Bewohner hatten das Gebäude zuvor eigenständig verlassen. Zwei Personen mussten jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung auf den Fluren von einem Balkon im 4. Obergeschoss mithilfe einer Drehleiter gerettet werden.

Ein 33-jähriger Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde medizinisch versorgt. Weitere Verletzte wurden nicht gemeldet.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeipostens Hemsbach.

Im Einsatz waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hemsbach und Laudenbach sowie der Rettungsdienst. Die Ermittlungen führt das Polizeipräsidium Mannheim.

Quelle: MRN-News / Polizei Hemsbach (ots)

Zuletzt aktualisiert am 18. Januar 2026, 12:30