Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht auf Freitag (16.01.) kam es gegen 23:30 Uhr auf der Straße „Am alten Weinheimer Weg“ zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr der Fahrer eines VW Golf die Strecke stadtauswärts mit überhöhter Geschwindigkeit. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Im Fahrzeug befanden sich vier junge Männer aus Viernheim im Alter von 17 bis 23 Jahren. Zwei der Insassen wurden bei dem Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr Viernheim mit schwerem Gerät befreit werden. Ein weiterer Insasse konnte sich trotz schwerer Verletzungen selbst aus dem Fahrzeug retten und zog noch eine weitere Person aus dem Wagen.

Alle vier Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein 23-jähriger Mann erlag dort kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein unfallanalytischer Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallstelle war für die Dauer der Rettungs- und Ermittlungsmaßnahmen mehrere Stunden voll gesperrt.

Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeistation Lampertheim-Viernheim / mrn-news.de

Zuletzt aktualisiert am 17. Januar 2026, 08:06