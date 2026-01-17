Ludwigshafen – Rheingönheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend, 16.01.2026, kam es gegen 19:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Von-Kieffer-Straße in Ludwigshafen am Rhein-Rheingönheim zu einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen.

Nach Angaben der Polizei hielt sich dort zunächst eine Gruppe von fünf Jugendlichen auf, als drei weitere Jugendliche hinzukamen und es unvermittelt zu einem Streit kam. Im weiteren Verlauf schlug ein 14-Jähriger einem gleichaltrigen Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht und setzte zusätzlich Pfefferspray ein.

Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen im Gesichtsbereich sowie Atemwegsreizungen. Eine medizinische Versorgung war erforderlich. Gegen den 14-jährigen Tatverdächtigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeipräsidium Rheinpfalz.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots) / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 17. Januar 2026, 15:35