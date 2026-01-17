Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Neujahrsempfang der Gemeinde Haßloch endete am späten Freitagabend (16.01.2026) mit einem Polizeieinsatz. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen wurde eine 29-Jährige leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen näherte sich eine 35-jährige Frau der 29-Jährigen von hinten, ergriff sie am Kopf und schlug ihr ein Trinkglas auf den Hinterkopf. In der Folge kam es zu weiteren körperlichen Übergriffen, unter anderem durch Ziehen an den Haaren. Anwesende Gäste trennten die beiden Frauen.

Die verletzte 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Kopfbereich und wurde noch vor Ort medizinisch versorgt. Die Tatverdächtige stand nach Angaben der Polizei unter Alkoholeinfluss. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihr auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Haßloch geführt.

Quelle: Polizeiinspektion Haßloch / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 17. Januar 2026, 12:19