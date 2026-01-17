Edingen-Neckarhausen – Chemiebrand in LKW-Auflieger erneut aufgeflammt – EILMELDUNG – Alle Feuerwehren noch immer im Einsatz

Edingen-Neckarhausen / Neu-Edingen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Brand eines Gefahrgut-Aufliegers in der Rosenstrasse in Neu-Edingen hat sich nun doch nochmal fortgesetzt.

Es entstand eine verzögerte Wiederaufflammung des Feuers in einem LKW-Auflieger-Anhänger mit Gefahrgut-Ladung in der TTM-Spedition in Neu-Edingen. Feuerwehren aus der ganzen Region versuchen noch immer den Brand in den Griff zu bekommen. Der ursprünglich abgelöscht erscheinende Auflieger eines LKW ist trotz vorhergehender Löschmassnahmen erneut in Brand geraten.

Unspezifizierte Chemikalien lösten den Brand aus, die nach Angabe einer internen Quelle, sehr extrem auf umliegende Gegenstände wirkt und bei Einantmung krebserrregend sein kann.

UPDATE 02:20 Uhr:

Die Feuerwehr agiert aktuell sehr radikal auf den Brand und versucht in das Innere des Aufliegers zu gelangen, um so einfacher weitergehende Brandherde abzulöschen.

UPDATE 02:29 Uhr:

Am Einsatzhöhepunkt waren bislang ca. 10 Feuerwehren aus der gesamten Region, mit ca. 170 Mann im Einsatz. U.a. waren die Feuerwehren aus Edingen-Neckarhausen, Dossenheim, Weinheim, Freudenberg, Mannheim, Heddesheim, Ilvesheim, und Eppelheim im Einsatz.

Fenster und Türen bitte möglichst geschlossen halten, bis der Einsatz beendet ist.

Anm. d. Red: Dem Redakteur Raphel Ebler von MRN-News wurde der weitere Aufenthalt in der Umgebung und sämtliche Presse-Nachfragen, von Einsatzleiter Henn von der Feuerwehr Edingen-Neckarhausen, unter Androhung von Polizeigewalt, untersagt…

Es wird nachberichtet.

(rbe)

Zuletzt aktualisiert am 17. Januar 2026, 02:35