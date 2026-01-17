Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Freitagabend (16.01.2026) kam es gegen 22:42 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe, kurz nach der Anschlussstelle Edenkoben, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach Angaben der Polizei wechselte ein 45-jähriger Fahrer eines BMW aus Karlsruhe vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Dabei schätzte er die Geschwindigkeit eines von hinten herannahenden Hyundai falsch ein, der von einem 20-jährigen Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße gesteuert wurde. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall.

Der Hyundai streifte zunächst die Schutzplanke und kam anschließend quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der 20-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Aufgrund eines weitläufigen Trümmerfeldes sowie ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Richtungsfahrbahn Karlsruhe bis etwa 02:00 Uhr vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet; es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Quelle: Polizeiinspektion Edenkoben

Zuletzt aktualisiert am 17. Januar 2026, 11:59