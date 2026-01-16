Wiesloch – Auffahrunfall mit mehreren Verletzten auf der B3

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend stockte aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens der Verkehr auf der B3 in Fahrtrichtung Heidelberg. Deswegen musste der 52-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz auf Höhe der Abfahrt Wiesloch-West überraschend abbremsen. Eine 26-Jährige, die hinter dem Mercedes-Benz fuhr, konnte noch rechtzeitig reagieren und ihren VW ebenfalls abbremsen. Dem nachfolgenden 22-jährigen Opel-Fahrer gelang das nicht mehr und er prallte mit seinem Auto auf den VW. Dieser wurde wiederum von der Wucht des Aufpralls auf den vor ihm befindlichen Mercedes-Benz geschoben. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer sowie die Fahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Der Opel sowie der VW mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu einer halbseitigen Sperrung der B3. Der Verkehr wurde durch die Polizei wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm der Verkehrsdienst Heidelberg.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 14:10