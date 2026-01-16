Weinheim – Weinheim digital aus neuen Perspektiven erleben – Virtuelle Erkundung des Stadtgebiets ab sofort online im Geoportal möglich

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Weinheim geht einen weiteren Schritt in Richtung digitale Dienste: Ab sofort steht das neue 3D-Stadtmodell online zur Verfügung. Das interaktive Modell richtet sich an Bürgerinnen und Bürger, Planer, Investoren sowie alle Interessierten und dient sowohl Informations- als auch Planungszwecken. Nutzerinnen und Nutzer können das gesamte Stadtgebiet inklusive der Ortsteile virtuell erkunden und ihre Umgebung aus unterschiedlichsten Perspektiven betrachten. Verantwortlich für die Umsetzung ist das Amt für Vermessung, Bodenordnung und Geoinformation. In Zusammenarbeit mit dem Dienstleister NETGIS aus Trier wurde das 3D-Stadtmodell in das Geoportal Weinheim integriert. Grundlage bilden aktuelle Luftbilder, die im Rahmen einer Befliegung im März 2025 aufgenommen wurden und eine realitätsnahe Darstellung der Stadt ermöglichen. Das Modell ist intuitiv bedienbar und sowohl auf mobilen Endgeräten als auch im PC-Browser nutzbar. Anwender können sich frei im Modell bewegen, es verschieben, drehen oder zoomen und so individuelle Blickwinkel auf Straßen, Gebäude und Stadtquartiere einstellen.



Im PC-Browser stehen darüber hinaus zusätzliche Funktionen wie Streckenmessungen oder die Ermittlung von Höhen zur Verfügung. In Zukunft soll das 3D-Stadtmodell kontinuierlich weiterentwickelt werden. Ziel ist es, zusätzliche Funktionen bereitzustellen, die sowohl der Stadtverwaltung als auch der Bürgerschaft einen praktischen Mehrwert bieten – etwa für Planungsvorhaben, Beteiligungsprozesse oder die transparente Information über städtische Entwicklungen. Das 3D-Stadtmodell finden Sie unter www.geoportal-weinheim.de oder auch als Verknüpfung direkt auf der Startseite weinheim.de über den Eintrag Stadtplan/Geoportal.

Quelle

Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 10:07