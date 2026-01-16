Weinheim – Tourist-Information passt Öffnungszeiten kurzfristig an – Samstags im Januar und Februar geschlossen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Tourist-Information Weinheim nimmt ab sofort eine kurzfristige Änderung ihrer Öffnungszeiten vor. In den Monaten Januar und Februar bleibt die Tourist-Information samstags geschlossen. Mit dieser Regelung soll eine klare, verlässliche und gut kommunizierbare Öffnungszeit für Besucherinnen und Besucher gewährleistet werden. Die angepassten Öffnungszeiten ermöglichen eine einfache und transparente Information für Gäste sowie Kundinnen und Kunden. Entsprechend wird die Tourist-Information die Änderung zeitnah über ihre gewohnten Kommunikationskanäle bekannt geben, um die Besucherinnen und Besucher frühzeitig zu informieren und die Gästezufriedenheit sicherzustellen. Die Tourist-Information Weinheim bittet um Verständnis für diese vorübergehende Anpassung der Öffnungszeiten.
Quelle
Stadtverwaltung Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 10:11