Weinheim – Frühling zieht wieder durch – Weinheim Sommertagszug am Sonntag Laetare – Anmeldeschluss für teilnehmende Gruppen ist der 13. Februar

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der traditionelle Sommertagszug in Weinheim, eines der stimmungsvollsten Brauchtumsfeste der Region, findet auch in diesem Jahr am Sonntag Laetare, den 15. März 2026, statt. Mit bunt geschmückten Festwagen, frühlingshaften Stecken und fantasievollen Kostümen ziehen Kinder, Schulen, Vereine und weitere Gruppen durch die Weinheimer Innenstadt und verabschieden gemeinsam den Winter. Höhepunkt des Umzugs ist wie immer die Verbrennung des Schneemanns im Schlosspark, mit der symbolisch der Frühling Einzug hält.Gruppen, die am diesjährigen Sommertagszug teilnehmen möchten, können sich noch bis Freitag, 13. Februar, bei Sabrina Bessler aus dem Kulturbüro, Tel. 0 62 01 / 82 – 593, anmelden. Für die Anmeldung werden unter anderem der Name der Gruppe, die Anzahl der Teilnehmenden, ein Ansprechpartner sowie ein kurzer Informationstext für die Moderation entlang der Zugstrecke benötigt. Der Sommertagszug hat in Weinheim eine lange Tradition und zählt zu den kulturellen Höhepunkten im Jahresverlauf. Jedes Jahr begeistert der farbenfrohe Umzug zahlreiche Besucherinnen und Besucher und setzt ein fröhliches Zeichen für den Beginn der warmen Jahreszeit. Weitere Informationen zum Sommertagszug und zur Anmeldung sind auf der Internetseite der Stadt Weinheim zu finden.

Quelle

Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 09:19