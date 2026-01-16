Speyer – Mehrere Einbrüche in der Innenstadt – Zeugen gesucht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (14.01. auf 15.01.2026) gab es in Speyer mehrere Einbrüche bzw. Einbruchversuche.

1. Fall: Im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr bis 06:50 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich in die Geschäftsräume eines Pflegedienstes in der Gilgenstraße zu gelangen. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf mehrere hundert Euro.

2. Fall: Im Zeitraum zwischen 13:15 Uhr bis 08:30 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Textilreinigung in der Ludwigstraße ein. Dort entwendeten sie über 400 Euro Bargeld. Außerdem gelangten sie über einen gemeinsamen Keller in die Räumlichkeiten eines benachbarten Kleiderladens und entwendeten dort ebenfalls Bargeld in Höhe von ca. 90 Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf eine vierstellige Summe.

3. Fall: Im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr bis 07:50 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Cafés in der Dudenhofer Straße ein und entwendeten dort ca. 120 Euro Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf eine vierstellige Summe.

Eventuelle Tatzusammenhänge werden geprüft und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in den angegebenen Zeiträumen und Tatörtlichkeiten gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Speyer

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 11:55