Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Jugendförderung der Stadt Speyer bietet in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen den Herbstferien 2026 erneut eine Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer an. Die Freizeit findet vom 11. bis 18. Oktober 2026 statt und richtet sich an Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Insgesamt stehen 23 Plätze zur Verfügung, aktuell sind noch freie Plätze vorhanden. Auch eine Warteliste wird geführt, da freiwerdende Plätze kurzfristig nachbesetzt werden.

Die Anreise erfolgt gemeinsam mit einem Reisebus ab Speyer nach Enkhuizen in den Niederlanden. Dort geht die Gruppe an Bord des Segelschiffes „Vrijheid“, das während der gesamten Woche exklusiv zur Verfügung steht. Bereits am ersten Morgen beginnt der Segeltörn über das Watten- und das Ijsselmeer. Im Laufe der Woche werden verschiedene Häfen angelaufen. In den jeweiligen Hafenstädten haben die Teilnehmenden Zeit, die Orte zu erkunden. Die Abende verbringen die Jugendlichen gemeinsam an Bord – mit Kochen, Spielen, Lesen, Entspannen oder gemeinsamen Freizeitaktivitäten. Je nach Wind- und Wetterlage reichen die Segelbedingungen von lebhaften Törns bis hin zu entspannten, spiegelglatten Etappen. Mit etwas Glück lassen sich sogar Robben auf den Sandbänken beobachten. Die Segelfreizeit bietet damit ein einmaliges Erlebnis für alle Teilnehmenden.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 595 Euro. Die Anmeldung erfolgt über die Jugendförderung der Stadt Speyer, bevorzugt online unter www.jufö.de. Alternativ ist eine telefonische Anmeldung unter 06232 14-1900 möglich.

Für Rückfragen und weitere Informationen steht Tina Schäfer telefonisch unter 06232 14-1916 zur Verfügung.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 16:40