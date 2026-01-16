Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – An gleich drei Standorten der Stadtbibliothek Mannheim kann im Januar Kleidung getauscht werden. In der Zweigstelle Schönau werden Kinder- und Damenkleidung getauscht und in der Zentralbibliothek bzw. der Kinder- und Jugendbibliothek gibt es rechtzeitig zur Faschingssaison den ersten Kostümtausch.

Die Kleidertauschparty für Kinder- und Damenbekleidung findet am Freitag 23. Januar 2026, von 15 bis 18 Uhr in der Stadtbibliothek Mannheim, Zweigstelle Schönau, Lötzener Weg 2-4, 68307 Mannheim statt.

Die 1. Kostümtauschparty gibt es in der darauffolgenden Woche im Rahmen des „Grünen Dienstags Spezial“ parallel an gleich zwei Standorten. Wer sich von einem alten Faschingskostüm trennen möchte oder nach einer neuen Verkleidung sucht, ist

am Dienstag, 27. Januar 2026, von 16 bis 18 Uhr in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1 und in der Kinder- und Jugendbibliothek im Dalberghaus N3, 4 genau richtig. Erwachsenenkostüme werden in der Zentralbibliothek und Kinderkostüme in der Kinder- und Jugendbibliothek zum Tausch angeboten.

Wie funktioniert’s?

Maximal fünf Kleidungsstücke oder Kostüme (inkl. Zubehör) mitbringen. Alle Stücke müssen sauber und in gutem Zustand sein.

Nur Stöbern ist auch erlaubt. Übriggebliebenes wird gespendet.Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 16:35