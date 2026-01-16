Mannheim – Denni Strich übernimmt Marketing und Vertrieb beim SV Waldhof Mannheim 07

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim 07 hat Denni Strich unter Vertrag genommen. Ab dem 1. Februar wird der ehemalige Zweitligaprofi seine Arbeit beim Mannheimer Traditionsverein aufnehmen und als Mitglied der Geschäftsleitung den Bereich Marketing & Vertrieb verantworten. Dabei bringt der 59-jährige jede Menge Erfahrung mit zum SV Waldhof. Von 2002 bis 2019 war Denni Strich in verschiedenen verantwortungsvollen Positionen beim DFB tätig, unter anderem als Direktor Marketing sowie Geschäftsführer der DFB GmbH. Weiter ging es für den in Worms aufgewachsenen Denni Strich bei der TSG Hoffenheim, wo er von 2020 bis 2024 in der Geschäftsführung die Bereiche Sales, Marketing und Kommunikation führte. Nun geht es für Denni Strich zum SV Waldhof Mannheim 07.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe hier beim SV Waldhof in der Kurpfalz. Das Potenzial des Vereins ist unbestritten und genau das hat mich davon überzeugt, diesen Schritt zu gehen. In den Bereichen Marketing und Vertrieb konnte ich durch meine Stationen beim DFB und in Hoffenheim viele Erfahrungen sammeln, mit denen ich nun hier etwas aufbauen möchte. Die Gespräche in den vergangenen Wochen haben mir gezeigt, dass ich mit meiner Art und Weise zu arbeiten sehr gut zum Verein passen werde“, so Denni Strich.

„Mit Denni Strich haben wir einen absoluten Fachmann für den SV Waldhof Mannheim 07 gewinnen können. Dass wir im Marketing und Vertrieb Verbesserungspotenziale haben, ist uns bewusst. So haben wir in den vergangenen Monaten ein Profil für diese verantwortungsvolle Position definiert und mit Denni Strich unseren Wunschkandidaten gefunden“, sagt der Präsident des SV Waldhof, Bernd Beetz. Die Geschäftsführer des SV Waldhof Mannheim 07, Marco Popiuk und Frank Baumgarte ergänzen: „Schnell haben wir gemerkt, dass Denni für diese Aufgabe hier brennt und uns mit seiner Expertise helfen kann. Wir sind sehr glücklich, dass wir uns nun in diesem Bereich verstärkt haben.“

