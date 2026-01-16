Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Agentur für Arbeit in Mannheim, mit dem Berufsinformationszentrum (BIZ), bleibt am Mittwoch, den 21.01.2026, wegen einer internen Veranstaltung ganztags geschlossen. Zutritt ist nur mit einem bereits bestehenden Termin möglich. Wir empfehlen unseren Kundinnen und Kunden die sich arbeitslos melden müssen, dieNutzung unserer digitalen Möglichkeiten. oder den eService unter https://www.arbeitsagentur.de/eservices nutzen.Hier lassen sich nicht nur Leistungsanträge stellen, sondern auch viele Fragen oder Beratungsanliegen jederzeit, schnell und bequem von zuhause aus, ohne Wartzeiten, klären.Wer an diesem Tag dennoch persönlich Leistungen beantragen möchte, kann dies ohne Nachteile bis einschließlich Freitag, 23. Januar 2026, nachholen.Nicht betroffen von der Schließung ist der Bereich der Grundsicherung (SGB II) – also das Jobcenter Mannheim
quelle: Arbeitsagentur Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 16:29