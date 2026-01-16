Ludwigshafen – Petra Höhn übernimmt Geschäftsleitung der Gesundheitsorganisation (GO-LU) Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Gesundheitsorganisation Ludwigshafen eG (GO-LU) hat seit Ende letzten Jahres eine neue Geschäftsleitung und Prokuristin. Frau Petra Höhn, Diplom-Kauffrau, tritt mit umfangreicher Expertise im Gesundheits-, Bildungs- und Wissenschaftsmanagement die Nachfolge in einer Schlüsselposition an.

Frau Höhn verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung, Know-how in der betriebswirtschaftlichen Steuerung und ist in der Metropolregion Rhein-Neckar sehr gut vernetzt. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und die Zusammenarbeit mit den engagierten Ärztinnen und Ärzten sowie Partnern in der Region. Gemeinsam wollen wir die medizinische Versorgung weiterentwickeln und für unsere Patientinnen und Patienten stärken“, sagt Petra Höhn. Ein weiteres Anliegen ist, gemeinsam mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat, die organisatorische und strategische Weiterentwicklung der Genossenschaft voranzutreiben. Die bestehenden Programme zu den Themen Herzschwäche und Wundpflege sollen ausgebaut und die Akademie mit den verschiedenen Fortbildungen gestärkt werden.

Gesundheitsorganisation Ludwigshafen (GO-LU) eG

Die GO-LU ist ein regional verankertes Ärztenetzwerk, das rund 150 Ärztinnen, Ärzte und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten aus Ludwigshafen, Bad Dürkheim, Frankenthal und dem umliegenden Rhein-Pfalz-Kreis vereint. Ziel der Genossenschaft ist es, Patientinnen und Patienten trotz Herausforderungen im Gesundheitswesen eine verlässliche Versorgung auf hohem Qualitätsniveau zu sichern.

