16.01.2026, 12:24 Uhr

Ludwigshafen – Online-Trading-Betrug : Senior verliert 150.000 Euro an falsche Anlageplattform

NeutralLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 82-jähriger Mann aus Ludwigshafen ist Opfer eines umfangreichen Online-Trading-Betrugs geworden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Senior erstmals am 30.08.2025 durch eine Anzeige auf eine vermeintlich lukrative Online-Handelsplattform aufmerksam.

Nach seiner Registrierung nahmen angebliche Berater Kontakt zu ihm auf und überzeugten ihn, mehrere finanzielle Transaktionen durchzuführen. Insgesamt überwies der Mann dabei rund 150.000 Euro auf das angebliche Anlagekonto.

Der Betrug fiel erst im Dezember 2025 auf: Als der Senior Geld aus seinem Depot abheben wollte, war kein Kontakt mehr zu den Ansprechpartnern möglich. Spätestens zu diesem Zeitpunkt erkannte er, dass er Opfer eines professionell organisierten Betrugs geworden war.

Polizei gibt wichtige Warnhinweise zu Online-Geldanlagen

-Die Polizei warnt eindringlich vor unseriösen Online-Anbietern und rät zur Vorsicht bei digitalen Geldanlagen:
Im Internet und in sozialen Netzwerken kursiert zahlreiche zweifelhafte Werbung für Geldanlagen, insbesondere im Bereich – Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum.

-Häufig werden außergewöhnlich hohe Renditen versprochen, während das Geschäftsmodell unklar oder nicht nachvollziehbar bleibt.

-In vielen Fällen handelt es sich um verbotene Schneeballsysteme oder gezielten Betrug, bei dem Anleger weitere zahlende Teilnehmende anwerben sollen.

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Wiesloch – Auffahrunfall mit mehreren Verletzten auf der B3

    • Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend stockte aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens der Verkehr auf der B3 in Fahrtrichtung Heidelberg. Deswegen musste der 52-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz auf Höhe der Abfahrt Wiesloch-West überraschend abbremsen. Eine 26-Jährige, die hinter dem Mercedes-Benz fuhr, konnte noch rechtzeitig reagieren und ihren VW ebenfalls abbremsen. Dem nachfolgenden 22-jährigen Opel-Fahrer gelang das nicht mehr ... Mehr lesen»

      • Germersheim – Landesehrennadel an Wladimir Speigl verliehen

    • Germersheim – Landesehrennadel an Wladimir Speigl verliehen
      Germersheim/Landkreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen des Neujahrsempfangs in Jockgrim hat Landrat Martin Brandl Wladimir Speigl aus Jockgrim für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement die Landesehrennadel verliehen. Wladimir Speigl hat sich durch seinen enormen ehrenamtlichen Einsatz für die Gemeinschaft und im Besonderen für die Musik verdient gemacht. Seit über 70 Jahren ist er geschätztes und aktives Mitglied ... Mehr lesen»

      • Neustadt an der Weinstraße – Ladendiebstahl in Neustadt – drei Tatverdächtige festgenommen

    • Neustadt an der Weinstraße – Ladendiebstahl in Neustadt – drei Tatverdächtige festgenommen
      Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 15.01.2026 gegen 12:45 Uhr kam es in der Hauptstraße in 67433 Neustadt an der Weinstraße zu einem Ladendiebstahl in einer Filiale eines Bekleidungsgeschäfts. Ein ziviler Polizeibeamter der Kriminalinspektion Neustadt an der Weinstraße beobachtete die Tat und nahm die Verfolgung eines Tatverdächtigen auf. Zeitgleich verständigte er über den Notruf die Polizeiinspektion Neustadt. Der ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Verkehrsunfall zwischen zwei Autos legt kurzzeitig Straßenbahnverkehr lahm

    • Ludwigshafen – Verkehrsunfall zwischen zwei Autos legt kurzzeitig Straßenbahnverkehr lahm
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagnachmittag (15.01.2026) gegen 17:30 Uhr kam es im Bereich Hohenzollernstraße, Ecke Bremserstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem Volkswagen. Die 58-jährige Fahrerin des Audis wollte von der Bremserstraße aus Richtung Leuschnerstraße kommend in die Hohenzollernstraße abbiegen und übersah hierbei einen 22-Jährigen, welcher mit seinem VW auf der bevorrechtigten Hohenzollernstraße in ... Mehr lesen»

      • Weinheim – 20.000 Euro Sachschaden und zwei leicht verletzte Personen nach Unfall

    • Weinheim – 20.000 Euro Sachschaden und zwei leicht verletzte Personen nach Unfall
      Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag befuhr eine 75-jährige Hyundai-Fahrerin um 17:10 Uhr die Muckensturmer Straße von Hohensachsen kommend in Fahrtrichtung Muckensturm. Eine 39-jährige Ford-Fahrerin war zur selben Zeit in Richtung Hohensachsen unterwegs und beabsichtigte im Weiteren, nach links auf die B3 abzubiegen. Hierbei kollidierte die 39-Jährige mit dem Hyundai, wodurch beim Ford die Airbags ausgelöst wurden. ... Mehr lesen»

      • Heiligkreuzsteinach – Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

    • Heiligkreuzsteinach – Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt
      Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 36-jähriger Motorradfahrer die Weinheimer Straße in südliche Richtung. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich verlor der 36-Jährige die Kontrolle über seine Kawasaki und stürzte. Hierbei zog sich der Mann eine schwere Verletzung am Bein zu. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das ... Mehr lesen»

      • Weinheim – Unbekanntes Fahrzeug touchiert Kind und verlässt die Örtlichkeit – Zeugenaufruf

    • Weinheim – Unbekanntes Fahrzeug touchiert Kind und verlässt die Örtlichkeit – Zeugenaufruf
      Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr wurde ein 10-jähriges Mädchen in der Bahnhofstraße, an der Ecke zur Schulstraße, von einem nicht näher bekannten blauen Fahrzeug touchiert, wodurch sie Schmerzen erlitt und leicht verletzt wurde. Bisherigen Unfallermittlungen zufolge wartete die Minderjährige mit ihren Freundinnen auf dem Gehweg, um im weiteren Verlauf die Fußgängerampel zu nutzen ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Musica Palatina beginnt neues Projekt mit gregorianischen Gesängen – Probenbeginn am 28. Januar 2026

    • Ludwigshafen – Musica Palatina beginnt neues Projekt mit gregorianischen Gesängen – Probenbeginn am 28. Januar 2026
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das in Ludwigshafen beheimatete Ensemble Musica Palatina startet ein neues Projekt, das sich der Aufführung gregorianischer Gesänge widmet. Ziel ist die musikalische Gestaltung eines Choralamts am Sonntag, 8. März 2026, in der katholischen Kirche St. Dreifaltigkeit in Ludwigshafen. Inhaltlich wird ein Programm zum 3. Sonntag der Fastenzeit erarbeitet. Die Proben finden an folgenden ... Mehr lesen»

      • Landau – Jurist Joachim George verstorben – Landkreis trauert um früheren Mitarbeiter

    • Landau – Jurist Joachim George verstorben – Landkreis trauert um früheren Mitarbeiter
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Landkreis Südliche Weinstraße trauert um seinen ehemaligen Mitarbeiter Joachim George, der im Alter von 69 Jahren verstorben ist. „Joachim George wird uns als besonnener, sympathischer Jurist mit bescheidenem Auftreten in Erinnerung bleiben“, so Landrat Dietmar Seefeldt. „In Respekt und Dankbarkeit nehmen wir Abschied. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“ Joachim George ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Der neue Oberbürgermeister persönlich: Klaus Blettner bei „Wort & Wein“ im Pfalzbau

    • Ludwigshafen – Der neue Oberbürgermeister persönlich: Klaus Blettner bei „Wort & Wein“ im Pfalzbau
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Wort & Wein: Der Oberbürgermeister Am Tag 24 nach seinem Amtsantritt ist Ludwigshafens neuer Oberbürgermeister Klaus Blettner zu Gast auf den Pfalzbau Bühnen. Im Rahmen der Reihe Wort & Wein begibt er sich am Samstag, 24.01.26 um 19.30 Uhr ins Gespräch mit Intendant Tilman Gersch. Blettners Rede beim Ludwigshafener Neujahrsempfang war ... Mehr lesen»

