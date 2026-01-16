Ludwigshafen – Online-Trading-Betrug : Senior verliert 150.000 Euro an falsche Anlageplattform

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 82-jähriger Mann aus Ludwigshafen ist Opfer eines umfangreichen Online-Trading-Betrugs geworden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Senior erstmals am 30.08.2025 durch eine Anzeige auf eine vermeintlich lukrative Online-Handelsplattform aufmerksam.

Nach seiner Registrierung nahmen angebliche Berater Kontakt zu ihm auf und überzeugten ihn, mehrere finanzielle Transaktionen durchzuführen. Insgesamt überwies der Mann dabei rund 150.000 Euro auf das angebliche Anlagekonto.

Der Betrug fiel erst im Dezember 2025 auf: Als der Senior Geld aus seinem Depot abheben wollte, war kein Kontakt mehr zu den Ansprechpartnern möglich. Spätestens zu diesem Zeitpunkt erkannte er, dass er Opfer eines professionell organisierten Betrugs geworden war.

Polizei gibt wichtige Warnhinweise zu Online-Geldanlagen

-Die Polizei warnt eindringlich vor unseriösen Online-Anbietern und rät zur Vorsicht bei digitalen Geldanlagen:

Im Internet und in sozialen Netzwerken kursiert zahlreiche zweifelhafte Werbung für Geldanlagen, insbesondere im Bereich – Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum.

-Häufig werden außergewöhnlich hohe Renditen versprochen, während das Geschäftsmodell unklar oder nicht nachvollziehbar bleibt.

-In vielen Fällen handelt es sich um verbotene Schneeballsysteme oder gezielten Betrug, bei dem Anleger weitere zahlende Teilnehmende anwerben sollen.

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 12:24