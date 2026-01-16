Ludwigshafen – Neuer Firmensitz mit Geschichte: Kuthan-Immobilien zieht in die Villa Raschig

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Kuthan Immobilien zieht Anfang Februar 2026 von der Adresse Hohenzollernstraße 62 in neue Räume in der denkmalgeschützten Villa Raschig in die Mundenheimer Straße 140. Das Unternehmen verlässt seinen Sitz in Ludwigshafen-Friesenheim mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Seit knapp 20 Jahren war Georg Kuthan mit seinem wachsenden Team im Erdgeschoss eines überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Hauses ganz in der Nähe des Klinikums Ludwigshafen.

Nun werden die Kartons gepackt und der renommierte Immobilienmakler zieht um in eine Büro-Etage im 1. Obergeschoss der Villa Raschig. Dies hat viele Vorteile für die Mitarbeiter und die Kunden: Die Räume sind modern, großzügig und barrierefrei zugängig. Parkplätze befinden sich auf dem parkähnlich angelegten Gelände. Nachbarn sind das Notarbüro Fiebelkorn und Raff und die Wohnungsverwaltungsgesellschaft Verbeg. Die Vermietung des Gebäudes hat die Firma Raschig GmbH in eigenen Händen.

Für September 2026 plant die Marketing-Abteilung von Kuthan-Immobilien einen Vortragsabend mit dem Stadtarchiv, dem städtischen Denkmalschutz und dem Architekturbüro raum-in-form, um allen Interessierten dieses Projekt vorzustellen. Raum-in-form hat die denkmalgerechte Sanierung geplant und koordiniert.

Die Villa Raschig befindet sich neben dem Werksgelände des gleichnamigen Chemie-Unternehmens. Georg Kuthan hatte beim mehrmaligen Vorbeifahren vor zwei Jahren bemerkt, dass sich etwas tut in diesem aufsehenerregenden Gebäude, das Mitte der 1920er Jahre für den damaligen Werksdirektor Fritz Raschig und seine Familie gebaut worden war. Eine Wohnnutzung – wie jahrzehntelang von der Familie Raschig praktiziert – ist heute wegen der unmittelbaren Nähe zum Industriekomplex nicht mehr zulässig.

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 10:29