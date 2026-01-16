Ludwigshafen – Musica Palatina beginnt neues Projekt mit gregorianischen Gesängen – Probenbeginn am 28. Januar 2026

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das in Ludwigshafen beheimatete Ensemble Musica Palatina startet ein neues Projekt, das sich der Aufführung gregorianischer Gesänge widmet. Ziel ist die musikalische Gestaltung eines Choralamts am Sonntag, 8. März 2026, in der katholischen Kirche St. Dreifaltigkeit in Ludwigshafen. Inhaltlich wird ein Programm zum 3. Sonntag der Fastenzeit erarbeitet.

Die Proben finden an folgenden Terminen jeweils um 19:30 Uhr in Rheingönheim statt:

• Mittwoch, 28. Januar 2026

• Freitag, 20. Februar 2026

• Freitag, 27. Februar 2026

• Freitag, 6. März 2026

Interessierte Sängerinnen und Sänger, die an dem Projekt mitwirken möchten, sind herzlich eingeladen. Notenmaterial und Audiodateien werden über eine Cloud zur Verfügung gestellt; die Zugangsdaten erhalten die Teilnehmenden nach Anmeldung. Das Ensemble Musica Palatina wurde 2023 gegründet und beschäftigt sich intensiv mit der liturgischen Musik des Mittelalters. Im Mittelpunkt steht die historisch informierte Interpretation gregorianischer Gesänge nach den ältesten überlieferten Handschriften des 9. und 10. Jahrhunderts. Besonders gerne ist die Schola in Klöstern und Kirchen zu Gast, die dieser Musik einst Heimat waren oder es bis heute sind. Auftritte führten das Ensemble unter anderem in die Klosterkirche St. Norbert in Enkenbach, in das ehemalige Augustinerkloster Heilig Kreuz in Landau sowie zu einer Vesper mit Gesängen der heiligen Hildegard von Bingen im Kloster St. Magdalena in Speyer.

Geleitet wird Musica Palatina von Markus Braun, der sich seit vielen Jahren mit Theorie und Aufführungspraxis der Gregorianik befasst. Als Referent, Kursleiter und Gastdirigent ist er regelmäßig eingeladen.

Kontakt: Markus Braun, Chorleiter

E-Mail: BraunMarkus1@web.de

Quelle

Bild: pfarrbriefservice.de/Peter Weidemann

Text Kath. Stadtdekanat

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 10:53