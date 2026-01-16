Ludwigshafen – Der neue Oberbürgermeister persönlich: Klaus Blettner bei „Wort & Wein“ im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Wort & Wein: Der Oberbürgermeister

Am Tag 24 nach seinem Amtsantritt ist Ludwigshafens neuer Oberbürgermeister Klaus Blettner zu Gast auf den Pfalzbau Bühnen. Im Rahmen der Reihe Wort & Wein begibt er sich am Samstag, 24.01.26 um 19.30 Uhr ins Gespräch mit Intendant Tilman Gersch. Blettners Rede beim Ludwigshafener Neujahrsempfang war von Zuversicht und Leidenschaft für unsere Stadt geprägt, und auch die anstehenden Herausforderungen hat er deutlich benannt. Beim lockeren Talk im Gläsernen Foyer geht es um neue Perspektiven für Ludwigshafen genauso wie um den Privatmann Klaus Blettner und seine Liebe zur Kultur, die er zur Chef-sache erklärt hat. Begrüßt wird er unter anderem von zahlreichen Mitgliedern des Beethovenchors und der Pfalzbau Bürger Bühne. Für die musikalische Umrahmung sorgt Frank Rosenberger.

Ihren hervorragenden VDP-Wein präsentiert die resolute Winzerin Anna-Barbara Acham. Auf ihrem traditionsreichen Weingut Acham-Magin in Forst produziert sie ausdrucksstarke Weine, die sie in der gutseigenen Weinstube persönlich an den Tisch bringt.

Einheitspreis 22 € (inkl. 3 Weinproben), Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 10:42