Ludwigshafen – Berufsorientierung bei BASF – Perspektiven entdecken und für den Ausbildungsstart 2026 bewerben

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit den bevorstehenden Halbjahreszeugnissen rückt für viele Schülerinnen und Schüler die Frage nach der beruflichen Zukunft in den Fokus. Frühzeitige Informationen über Ausbildungsplätze, duale Studiengänge oder das Programm „Start in den Beruf“ erleichtern die Planung des weiteren Bildungswegs. BASF stellt in diesem Jahr erneut ein breites Programm zur Berufsorientierung für junge Menschen ab der 8. Klasse sowie deren Eltern bereit. Interessierte können sich sowohl vor Ort am Standort Ludwigshafen als auch digital über die Karrieremöglichkeiten informieren. Wer bereits weiß, wo die berufliche Reise hingeht, kann sich direkt für den Ausbildungsstart 2026 online auf der Karriereseite bewerben.

Gestartet wird am 12. Februar von 8:00 Uhr bis 13:30 Uhr mit dem Aktionstag „Berufe-Speed-Dating“. Verschiedene Berufe aus den Bereichen Technik, Produktion und IT stehen im Mittelpunkt. Teilnehmende erhalten Tipps zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren, können direkten Kontakt zu Auszubildenden knüpfen und einen Blick in die Ausbildungsstätten werfen. Hier gibt es die Gelegenheit, verschiedene Berufe praxisnah auszuprobieren.

Beim Aktionstag „Produktion erleben – Chemikant:in“ am 9. oder 10. März können Schülerinnen und Schüler jeweils an einem der Tage hautnah erfahren, wie der Beruf des Chemikanten aussieht. Unter Anleitung erfahrener Ausbildende wird an echten Anlagen und mit Materialien gearbeitet. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, selbst zu produzieren und chemische Prozesse praktisch zu erleben. Am 24. März findet von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr die digitale Infoveranstaltung „Ein Abend für Eltern“ statt. Die Veranstaltung gibt Antworten und Orientierung, wie Eltern ihre Kinder in der beruflichen Entscheidungsfindung unterstützen können. Vorgestellt werden unter anderem die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten am BASF-Standort sowie Informationen zum Bewerbungs- und Auswahlprozess.

Ein 2-wöchiges Berufsorientierungspraktikum im Bereich Metall- und Elektrotechnik bietet spannende Einblicke in beide Fachrichtungen. Teilnehmende Schülerinnen und Schüler lernen den Umgang mit Werkzeugen wie Bohrmaschinen und Lötkolben, sammeln praktische Erfahrungen in der Metallbearbeitung, erhalten Grundlagenwissen zu elektronischen Bauteilen und bauen ihren eigenen Lautsprecher. Das Praktikum findet in den Osterferien vom 30. März bis 10. April statt.

Auch in diesem Jahr lädt BASF am 18. April erneut zum Infotag Ausbildung & Quereinstieg ein. Zwischen 9:00 und 15:00 Uhr haben Interessierte die Gelegenheit, sich über eine Vielzahl an Ausbildungsberufen, dualen Studiengängen und über das Programm ‚Start in den Beruf‘ zu informieren. Berufserfahrene, die einen Einstieg in Produktion oder Feuerwehr anstreben, sind herzlich willkommen.

Der Girls’ Day, am 23. April 2026, bietet Mädchen und jungen Frauen Einblicke in verschiedene Ausbildungsberufe am BASF Standort Ludwigshafen. In den Bereichen Produktion und Technik, Logistik oder IT können Teilnehmerinnen ab der 8. Klasse von 8:30 Uhr bis 14:30 Uhr spannende Berufsfelder entdecken und selbst aktiv werden. Für die IT-Plätze gilt zusätzlich: Mädchen ab 12 Jahren können sich unabhängig von der Klassenstufe anmelden. Neben praktischen Einblicken gibt es die Möglichkeit, sich mit Frauen auszutauschen, die bereits erfolgreich in diesen Berufsfeldern arbeiten. Für jüngere Schülerinnen der Klasse 5 bis 7 stehen die Kids’ Labs bereit.

Das Angebot Berufsorientierung für Schulen unterstützt Lehrkräfte dabei, ihre Schülerinnen und Schüler bestmöglich für die berufliche Zukunft vorzubereiten. Ob Orientierungshilfe oder konkrete Informationen zum Karriereweg, drei verschiedene Formate bieten dafür die passende Unterstützung: Workshops im Berufsorientierungszentrum der BASF in Ludwigshafen, Vorträge an Schulen mit Ausbildungsexpertinnen und -experten der BASF sowie Infostände bei Schulveranstaltungen. Seit November können alle drei Veranstaltungsformate ausschließlich online gebucht werden.

Neu hinzugekommen sind die Sprechstunden „Let’s talk” zur Berufsorientierung. Hier können Interessierte direkt mit Mitarbeitenden der BASF Ausbildung ins Gespräch kommen. Dieses Angebot richtet sich an alle, die Antworten auf ihre Fragen suchen. In 20-minütigen Sessions erhalten Teilnehmende wertvolle Informationen für den persönlichen Berufsweg. Selbstverständlich dürfen auch Eltern gerne dabei sein.

Einen Überblick über weitere Veranstaltungen von der BASF-Ausbildung und die Online-Anmeldemöglichkeiten gibt es unter on.basf.com/ausbildung-aktuelles.

Mit Ausnahme des Infotags ist für alle Veranstaltungen eine Anmeldung erforderlich. Nach der Anmeldung zu einer BASF-Veranstaltung können sich Schülerinnen und Schüler mit der Anmeldebestätigung für die Teilnahme vom Schulunterricht befreien lassen.

Rückfragen können Interessierte unter 0621 60-97602 oder per Mail an ausbildungsmarketing@basf.com stellen.

Foto: BASF unterstützt auch 2026 Schülerinnen und Schüler bei der Berufsorientierung. Interessierte erhalten Einblicke in spannende Berufe am BASF-Standort Ludwigshafen.

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 10:11