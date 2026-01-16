Landau – Jurist Joachim George verstorben – Landkreis trauert um früheren Mitarbeiter

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Landkreis Südliche Weinstraße trauert um seinen ehemaligen Mitarbeiter Joachim George, der im Alter von 69 Jahren verstorben ist. „Joachim George wird uns als besonnener, sympathischer Jurist mit bescheidenem Auftreten in Erinnerung bleiben“, so Landrat Dietmar Seefeldt. „In Respekt und Dankbarkeit nehmen wir Abschied. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“ Joachim George hatte an der Universität Mannheim Rechtswissenschaften studiert. Sein Erstes juristisches Staatsexamen legte er 1982 in Mannheim ab, das Zweite 1986 in Mainz. Seine Referendarzeit absolvierte er im Bezirk des Oberlandesgerichts Zweibrücken, bevor er ein Jahr bei der damaligen Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz tätig war. Von 1987 bis 2005 war er, damals Landesbeamter, zur Kreisverwaltung Germersheim abgeordnet, anschließend wechselte er zur Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, wo er als Jurist mit der Amtsbezeichnung Kreisverwaltungsdirektor – nun Kommunalbeamter – bis zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand im Jahr 2021 wirkte.

Er war bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße über 13 Jahre lang Dezernatsbeauftragter im Bereich „Bauen“. Von 2019 bis zu seinem Ruhestand leitete er das Referat „Recht“ mit der Geschäftsstelle des Kreisrechtsausschusses, bei welchem er auch den Vorsitz innehatte. Mehr als 15 Jahre vertrat der Jurist den Landkreis außerdem im Aufsichtsrat des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße. Herr George war zudem ehrenamtlich als Justiziar des DRK Kreisverbands Südliche Weinstraße e.V. tätig. Im Förderverein zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft der Südlichen Weinstraße e. V. engagierte er sich als stellvertretender Vorsitzender.

Quelle

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 10:48