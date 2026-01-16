Kaiserslautern – Erfolgreiches Speeddating bringt Fachkräfte und Unternehmen zusammen – Meisterschule für Handwerker stärkt regionale Vernetzung

Kaiserslautern/Aus der MRN-News Nachbarschaft. Bereits zum zweiten Mal fand an der Meisterschule für Handwerker Kaiserslautern (MHK) das erfolgreiche Speeddating zwischen regionalen Unternehmen und angehenden Fachkräften statt. 18 Betriebe aus der Region – von Mannheim bis Pirmasens – sowie die Hochschule Kaiserslautern nutzten am Mittwoch die Gelegenheit, mit den Absolventinnen und Absolventen der MHK persönlich ins Gespräch zu kommen. Die zukünftigen Gesellen, Meister und Techniker erhielten dabei umfassende Einblicke in Stellenangebote, Praktika und berufliche Entwicklungsperspektiven. In kurzen, intensiven Gesprächsrunden konnten sie potentielle Arbeitgeber kennenlernen, Fragen stellen und wertvolle Tipps für ihre berufliche Zukunft mitnehmen. Gleichzeitig präsentierten die teilnehmenden Betriebe ihre Produkte, Tätigkeitsfelder und Erwartungen an künftige Bewerberinnen und Bewerber. Ein besonderes Highlight der Veranstaltung: Zahlreiche Unternehmen wurden von ehemaligen Schülerinnen und Schülern der MHK vertreten, die ihre beruflichen Erfahrungen an die nächste Generation weitergaben.

In einer lockeren und zugleich professionellen Atmosphäre entstanden viele konstruktive Gespräche und neue Kontakte. Das Fazit fiel auf beiden Seiten äußerst positiv aus. „Als Meisterschule ist es unter Ziel, nicht nur eine qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbildung zu bieten, sondern unsere Schülerinnen und Schüler auch aktiv bei der Suche nach einem passenden Betrieb zu unterstützen“, betont Schulleiter Steffen Hemmer. Das Format ermögliche zudem den Unternehmen der Region, gezielt mit qualifizierten und motivierten Fachkräften in Kontakt zu treten. Mit dem Speeddating unterstreicht die Meisterschule für Handwerker einmal mehr ihre Rolle als wichtige Schnittstelle zwischen Ausbildung und regionaler Wirtschaft.

Quelle

Bezirksverband Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 09:26