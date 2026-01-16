Hockenheim – Sperrung Wasserturmallee und Goethestraße

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund von Straßenbauarbeiten wird der Bereich zwischen der Wasserturmallee 1 und der Goethestraße 2 in Hockenheim ab Montag, den 19. Januar 2026, voll gesperrt. Die Sperrung dauert bis voraussichtlich Freitag, den 30. Januar 2026, an. Der betroffene Verkehr wird über die Dr. Goerdeler-Allee, Beethovenstraße und Goethestraße umgeleitet. Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle zugelassen. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung.
