  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

1
16.01.2026, 19:23 Uhr

Heidelberg – Tierische Inventur im Zoo Heidelberg

1Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Von der Kuba-Assel bis zum Asiatischen Elefanten
Zählen, prüfen, dokumentieren: Zum Jahreswechsel stand im Zoo Heidelberg die alljährliche Tierinventur an. Alle tierischen Bewohner wurden erfasst – von der Kuba-Assel bis zum Asiatischen Elefanten. Zum Stichtag am 31. Dezember 2025 lebten im Zoo Heidelberg insgesamt 3.050 Tier-Individuen in 167 Arten. Im Vergleich zum Vorjahr (2.137 Individuen in 146 Arten) ist nicht nur die Anzahl der Tiere gewachsen, sondern vor allem auch die Vielfalt der Arten. Über einige Neuankömmlinge und Tiergeburten freut sich das Zoo-Team besonders.

Der Zoo Heidelberg blickt in Bezug auf seinen Tierbestand auf ein erfreuliches Jahr zurück. 2025 sind zahlreiche neue Tierarten im Zoo eingezogen, darunter unter anderem Rotrückenreiher, Europäische Sumpfschildkröten, Orangebrust-Trupiale und die gefährdeten Rebhühner.

Neue Bewohner sind außerdem zwei Rotschulter-Rüsselhündchen, die sich schnell zum Besucherliebling entwickelt haben. Die flinken Säugetiere leben im kleinen Affenhaus und sind nicht häufig in deutschen Zoos zu finden. Bei den Sumatra-Tigern gab es kurz vor Jahresende noch freudige Neuigkeiten: Tigerin Karis gebar im November zwei gesunde Jungtiere.

Bei der tierischen Inventur werden die Daten der einzelnen Tiere, die das ganze Jahr über sorgfältig dokumentiert werden, mit den aktuellen Bestandszahlen abgeglichen. „Da unsere Tierpfleger die Tierbestände regelmäßig erfassen, sind Überraschungen selten – ganz ausschließen lassen sie sich aber nie“, erklärt Kuratorin Sandra Reichler, die für die Inventur verantwortlich ist. „Gerade bei Vögeln oder kleineren Tierarten kann es vorkommen, dass ein Jungtier zunächst unbemerkt bleibt.“

2025 haben zahlreichen Tierarten im Zoo Heidelberg Nachwuchs bekommen. Erfolgreiche Nachzuchten gab es unter anderem bei den Ägyptischen Landschildkröten, den seltenen Orangebrust-Trupialen und den Moorenten.

Besonders stolz ist Vogelkurator Joshua Förg auf die geglückte Zucht der Perutriele. Die Vogelart gilt als gefährdet und kann in Europa nur in sehr wenigen Zoos beobachtet werden.

Den größten Anteil am Zuwachs haben die Fische und Wirbellose. So wurden im Fischbestand allein bei den Rotfedern über 500 Individuen mehr gezählt als im Vorjahr. Zudem wurde mit den Kuba-Asseln eine neue Wirbellosenart in den Bestand aufgenommen. Mit insgesamt 1.716 Individuen bilden die Fische, die in den zahlreichen Teichen und Seen auf dem Zoogelände leben, die größte Gruppe. Zum Jahresende 2025 zählten die Tierpfleger des Zoo Heidelbergs außerdem 431 Säugetiere, 458 Vögel, 66 Reptilien, 23 Amphibien und 356 Wirbellose.

Die aktuelle Liste der Zootiere zeigt, dass die Vielfalt im Zoo Heidelberg vor allem im Vogel- und Reptilienbereich um viele spannende Arten reicher geworden ist und die Besucher sich auch 2026 auf besondere Tierbeobachtungen freuen dürfen.

Bildnachweis: Foto 1: Rüsselhündchen sind perfekt an das Leben auf dem Waldboden angepasst. (Foto: Heidrun Knigge/Zoo Heidelberg)
Quelle Zoo Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 19:23

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Edingen-Neckarhausen – Feuerwehreinsatz wegen mutmaßlichen Gefahrgutaustritts in Neu-Edingen

    • Edingen-Neckarhausen – Feuerwehreinsatz wegen mutmaßlichen Gefahrgutaustritts in Neu-Edingen
      Edingen-Neckarhausen / Neu-Edingen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Rosenstraße in Neu-Edingen läuft derzeit ein größerer Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Nach ersten Informationen sind mehrere Einsatzfahrzeuge bei einer Spedition vor Ort. Offenbar ist dort ein bislang unbekannter Gefahrstoff ausgetreten. Die Feuerwehr ist mit Spezialgeräten im Einsatz. Aus Sicherheitsgründen wurde die Rosenstraße teilweise für den ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Denni Strich übernimmt Marketing und Vertrieb beim SV Waldhof Mannheim 07

    • Mannheim – Denni Strich übernimmt Marketing und Vertrieb beim SV Waldhof Mannheim 07
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim 07 hat Denni Strich unter Vertrag genommen. Ab dem 1. Februar wird der ehemalige Zweitligaprofi seine Arbeit beim Mannheimer Traditionsverein aufnehmen und als Mitglied der Geschäftsleitung den Bereich Marketing & Vertrieb verantworten. Dabei bringt der 59-jährige jede Menge Erfahrung mit zum SV Waldhof. Von 2002 bis 2019 ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien

    • Heidelberg – Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für Heidelberger Kinder ab acht Jahren werden in den Herbstferien kostenfreie Schwimmkurse angeboten: Diese finden von Montag, 16. Februar, bis einschließlich Freitag, 20. Februar 2026, täglich im Hallenbad Hasenleiser, Baden-Badener-Straße 14, statt. Das Angebot richtet sich an Kinder aus Heidelberg, die noch nicht schwimmen können und noch kein Seepferdchen-Niveau erreicht ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Bronzezeitliches Beil auf dem Königstuhl gefunden

    • Heidelberg – Bronzezeitliches Beil auf dem Königstuhl gefunden
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Kurpfälzische Museum bekommt bald ein neues Ausstellungsstück: Bei Sanierungsarbeiten im Märchenparadies auf dem Königstuhl wurde Ende November 2025 ein Beil aus der Bronzezeit entdeckt. Aktuell befindet sich das rund 3.000 Jahre alte Fundstück in der Restaurierungswerkstatt bei der Abteilung Archäologie und Denkmalschutz des Museums und wird dort behutsam von ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Stadt bietet kostenfreie Beratung für barrierefreien Wohnungsbau

    • Heidelberg – Stadt bietet kostenfreie Beratung für barrierefreien Wohnungsbau
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wenn der Einstieg in die Badewanne trotz Hilfsmitteln schwerfällt, Stufen nur mit Mühe überwunden werden oder andere bauliche Gegebenheiten zu Hause den Alltag erschweren – dann stellt sich die Frage nach einem barrierefreien Umbau und dessen Finanzierung. Klüger handelt, wer Barrieren schon abbaut, wenn noch kein akuter Bedarf besteht. Die ... Mehr lesen»

      • Speyer – Herbstferienangebot für Jugendliche: Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer

    • Speyer – Herbstferienangebot für Jugendliche: Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Jugendförderung der Stadt Speyer bietet in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen den Herbstferien 2026 erneut eine Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer an. Die Freizeit findet vom 11. bis 18. Oktober 2026 statt und richtet sich an Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Insgesamt stehen 23 Plätze zur Verfügung, ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Tauschparty für Kleider und Kostüme in der Stadtbibliothek

    • Mannheim – Tauschparty für Kleider und Kostüme in der Stadtbibliothek
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – An gleich drei Standorten der Stadtbibliothek Mannheim kann im Januar Kleidung getauscht werden. In der Zweigstelle Schönau werden Kinder- und Damenkleidung getauscht und in der Zentralbibliothek bzw. der Kinder- und Jugendbibliothek gibt es rechtzeitig zur Faschingssaison den ersten Kostümtausch. Die Kleidertauschparty für Kinder- und Damenbekleidung findet am Freitag 23. Januar ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Agentur für Arbeit mit Ausnahme des Jobcenters am 21. Januar geschlossen

    • Mannheim – Agentur für Arbeit mit Ausnahme des Jobcenters am 21. Januar geschlossen
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Agentur für Arbeit in Mannheim, mit dem Berufsinformationszentrum (BIZ), bleibt am Mittwoch, den 21.01.2026, wegen einer internen Veranstaltung ganztags geschlossen. Zutritt ist nur mit einem bereits bestehenden Termin möglich. Wir empfehlen unseren Kundinnen und Kunden die sich arbeitslos melden müssen, dieNutzung unserer digitalen Möglichkeiten. oder den eService unter https://www.arbeitsagentur.de/eservices ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Letzte Hilfe – Kurs zur Sterbebegleitung

    • Frankenthal – Letzte Hilfe – Kurs zur Sterbebegleitung
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Veranstaltungshinweis der Stadtbücherei – Letzte Hilfe – ein Kurs über das kleine 1×1 der Sterbebegleitung in der Stadtbücherei Frankenthal Einen Erste-Hilfe-Kurs haben die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens absolviert und vielleicht sogar anwenden müssen – doch auch mit Krankheit, Sterben und Abschied wird früher oder später jede und jeder ... Mehr lesen»

      • Wiesloch – Auffahrunfall mit mehreren Verletzten auf der B3

    • Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend stockte aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens der Verkehr auf der B3 in Fahrtrichtung Heidelberg. Deswegen musste der 52-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz auf Höhe der Abfahrt Wiesloch-West überraschend abbremsen. Eine 26-Jährige, die hinter dem Mercedes-Benz fuhr, konnte noch rechtzeitig reagieren und ihren VW ebenfalls abbremsen. Dem nachfolgenden 22-jährigen Opel-Fahrer gelang das nicht mehr ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com