Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wenn der Einstieg in die Badewanne trotz Hilfsmitteln schwerfällt, Stufen nur mit Mühe überwunden werden oder andere bauliche Gegebenheiten zu Hause den Alltag erschweren – dann stellt sich die Frage nach einem barrierefreien Umbau und dessen Finanzierung. Klüger handelt, wer Barrieren schon abbaut, wenn noch kein akuter Bedarf besteht. Die Fachstelle barrierefreies Planen, Bauen, Wohnen der Stadt Heidelberg berät rund um das Thema Barrierefreiheit und gibt Hinweise in punkto Finanzierung und Fördermöglichkeiten. Die Beratung ist unabhängig und kostenlos.

Das städtische Förderprogramm „Barrierefreie Lebenslaufwohnungen“ der Stadt Heidelberg und die dazu gehörigen Zuschüsse pausieren aufgrund der aktuellen Haushaltslage. Auch viele KfW-Mittel stehen schon länger nicht mehr zur Verfügung. Für alle Umbauwilligen gibt es aber eine gute Nachricht: Zum Jahresende 2025 wurde im Bundeshaushalt ein Betrag von 50 Millionen Euro zur Fortsetzung des KfW-Programms „Altersgerecht Umbauen – Investitionszuschuss“ bewilligt. Eine Antragstellung ist ab dem Frühjahr 2026 wieder möglich. Wer sich jetzt schon über mögliche Umbaumaßnahmen informiert und Angebote von Handwerksbetrieben einholt, ist für eine schnelle Antragstellung gut vorbereitet und erhöht die Chancen für eine Zusage. Sinnvoll ist in jedem Fall eine Beratung im Vorfeld. Denn der Förderantrag muss vor Auftragsver­gabe und Beginn der geplanten Baumaßnahme gestellt werden.

Wer kann eine Förderung beantragen?

Eine Förderung können Eigentümerinnen und Eigentümer, Mietende und Wohnungseigentümergemeinschaften beantragen – unabhängig vom aktuellen Bedarf, Einkommen und Vermögen.

Für welche Maßnahmen gibt es Zuschüsse?

Zuschüsse gibt es beispielsweise für einen Badumbau, Türverbreiterungen und Handläufe, ebenso für die barrierefreie Zugänglichkeit von bestehenden Gebäuden (Einbau von Treppenliften, Rampen oder Fahrstühlen).

Beratung bei der städtischen Fachstelle

Für eine Beratung wenden sich Interessierte an die Fachstelle barrierefreies Planen, Bauen, Wohnen der Stadt Heidelberg. Diese berät rund um das Thema Barrierefreiheit und gibt Hinweise zu Finanzierung und Fördermöglichkeiten. Im Mittelpunkt stehen dabei immer die individuellen Gegebenheiten und Wünsche. Interessenten vereinbaren im Vorfeld per Telefon 06221 58-25300 oder E-Mail an barrierefreiheit@heidelberg.de einen kostenfreien Beratungstermin oder kommen ohne Termin zu den Öffnungszeiten.

Kontakt

Fachstelle Barrierefreies Planen, Bauen, Wohnen

Astrid Brodkorb und Reingard Cuba Ramos

Prinz Carl, Kornmarkt 1

69117 Heidelberg

E-Mail kompetenzzentrum.barrierefreiheit@heidelberg.de

Telefon 06221 58 25 300

Öffnungszeiten: dienstags 11 bis 12.30 Uhr (auch ohne Termin)

Weitere Informationen unter www.heidelberg.de/wohnen-barrierefrei

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 16:51