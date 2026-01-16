Germersheim – Landesehrennadel an Wladimir Speigl verliehen

Germersheim/Landkreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen des Neujahrsempfangs in Jockgrim hat Landrat Martin Brandl Wladimir Speigl aus Jockgrim für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement die Landesehrennadel verliehen. Wladimir Speigl hat sich durch seinen enormen ehrenamtlichen Einsatz für die Gemeinschaft und im Besonderen für die Musik verdient gemacht. Seit über 70 Jahren ist er geschätztes und aktives Mitglied des Musikvereins Jockgrim e.V.. Er ist nicht nur aktiver Musiker, sondern hat darüber hinaus auch verschiedene Funktionen im Musikverein inne. So ist er seit 1962 Notenwart, war bis 2017 gut 20 Jahre lang Ausschussmitglied im Verein, darunter von 1999 bis 2009 2. Vorsitzender. Außerdem war er von 1970 bis 2011 Instrumentenausbilder und während dieser Zeit zusätzlich sieben Jahre lang Jugendleiter.



Mit seinem Wissen und Können war und ist er für den Verein prägend und engagierter Ansprechpartner und Ratgeber sowohl für die gesamte Vorstandschaft als auch die aktiven Musiker. Er lebt den Verein und fördert die musikalische Ausbildung ebenso wie die Gemeinschaft. Vom Kreismusikverband Germersheim wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet, ebenso erhielt Speigl über die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. die Verdienstmedaille und Ehrennadel in Gold mit Diamant für 60-jährige aktive Tätigkeit. Nun wurde ihm die Landesehrennadel als weitere Würdigung seines außergewöhnlichen Engagements verliehen. Landrat Martin Brandl dankte Wladimir Speigl herzlich für seinen jahrzehntelangen, unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz für die Gemeinschaft, den Verein und die Musik und wünschte ihm alles Gute sowie weiterhin viel Spaß beim aktiven Vereinsleben. Dem Dank und den Glückwünschen schloss sich auch Ortsbürgermeister German Guttenbacher an.

Quelle

Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 14:01