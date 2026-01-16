

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Veranstaltungshinweis der Stadtbücherei –

Letzte Hilfe – ein Kurs über das kleine 1×1 der Sterbebegleitung in der Stadtbücherei Frankenthal

Einen Erste-Hilfe-Kurs haben die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens absolviert und vielleicht sogar anwenden müssen – doch auch mit Krankheit, Sterben und Abschied wird früher oder später jede und jeder konfrontiert. Ob ein plötzlich verstorbener Nachbar, eine schwer erkrankte Kollegin oder der Tod eines nahestehenden Menschen: Sterben gehört zum Leben. Umso wichtiger ist es, in solchen Situationen informiert und vorbereitet zu sein.

Am Freitag, 30. Januar von 9 bis 13 Uhr laden die zertifizierten Kursleiterinnen aus der Hospiz- und Palliativarbeit Anja Stanger-Öholm und Kristiane Koch-Schultheiss zu einem Informationskurs ein. Das Angebot richtet sich an alle Menschen, die sich mit den Themen Sterben, Tod und Palliativversorgung auseinandersetzen möchten unabhängig von Alter oderVorerfahrungen.

An dem Vormittag werden Infos um das Umsorgen von Schwerkranken und Ster-benden vermittelt. Es geht um die Normalität des Sterbens als Teil des Lebens, auch Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht werden angesprochen. Die Kursleite-rinnen thematisieren mögliche Beschwerden, die Teil des Sterbeprozesses sind und was bei der Linderung helfen kann. Anschließend wird gemeinsam überlegt, welche Möglichkeiten des Abschiedsnehmens es gibt und wo dabei eigene Mög-lichkeiten und Grenzen sind.Der Kurs bietet Raum für Information, Austausch und Reflexion und möchte dazu beitragen, Ängste abzubauen und Sicherheit im Umgang mit einem sensiblen, aber zentralen Lebensthema zu gewinnen.

Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr).

Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 16:22