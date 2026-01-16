Edingen-Neckarhausen – Nachtrag: Gefahrgut-Auflieger in Brand geraten – Fenster und Türen geschlossen halten

Edingen-Neckarhausen / Neu-Edingen / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet ist die Feuerwehr aktuell bei einem Einsatz in Neu-Edingen. Grund hierfür ist ein auf einem Firmengelände in Brand geratener Gefahrgut-Auflieger.

Anwohner werden gebeten, vorsorglich Türen und Fenster geschlossen zu halten. Nach aktuellem Stand besteht jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung.

Es wird nachberichtet.

Fotos: rbe

UPDATE 3: Edingen-Neckarhausen – Brand bei Spedition – 3. NACHTRAG – Brand des Gefahrgut-Aufliegers weitestgehend abgelöscht – Übergreifen auf Gebäude verhindert

UPDATE 2: Edingen-Neckarhausen – 2. NACHTRAG – Brand eines Gefahrgut-Aufliegers in einer Spedition – Löscharbeiten noch im Gange – Weiterhin möglichst nicht in der Umgebung im Freien aufhalten

ERSTMELDUNG MIT WEITEREN BILDERN: Edingen-Neckarhausen – Feuerwehreinsatz wegen mutmaßlichen Gefahrgutaustritts in Neu-Edingen

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 23:23