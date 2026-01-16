Edingen-Neckarhausen – Feuerwehreinsatz wegen mutmaßlichen Gefahrgutaustritts in Neu-Edingen

Edingen-Neckarhausen / Neu-Edingen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Rosenstraße in Neu-Edingen läuft derzeit ein größerer Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Nach ersten Informationen sind mehrere Einsatzfahrzeuge bei einer Spedition vor Ort. Offenbar ist dort ein bislang unbekannter Gefahrstoff ausgetreten.



Die Feuerwehr ist mit Spezialgeräten im Einsatz. Aus Sicherheitsgründen wurde die Rosenstraße teilweise für den Verkehr gesperrt.

Die Einsatzkräfte haben Anwohner vorsorglich aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand bislang niemand.



Welche Substanz ausgetreten ist und wie es zu dem Vorfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Maßnahmen der Feuerwehr dauern an. Weitere Informationen folgen.

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 19:39