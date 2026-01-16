Edingen-Neckarhausen – Brand bei der TTM-Spedition in Neu-Edingen – 3. NACHTRAG – Brand des Gefahrgut-Aufliegers weitestgehend abgelöscht – Übergreifen auf Gebäude verhindert

Edingen-Neckarhausen / Neu-Edingen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Brand bei einer Spedition in der Rosenstrasse in Neu-Edingen konnte durch die Feuerwehr unter kontrolliertem Abbrennen des Sattelaufliegers in Schach gehalten werden. Ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude wurde verhindert.

Was zuerst als Austritt von Gefahrgut gemeldet wurde, führte zu einem lange andauernden Brand eines Sattelaufliegers in der Spedition TTM in Edingen-Neckarhausen. Ein Übergreifen des Brandes vom Auflieger auf das Speditionsgebäude konnte durch den aufwendigen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Zwischenzeitlich traten potenziell giftige Gase durch den Brand aus und wurden auch in der entstehenden Rauchwolke verbreitet. Es handelte sich bei dem Gefahrgut, nach ersten unkonkreten Angaben, um eine noch nicht spezifizierte hochreaktive Substanz, die in Reaktion mit anderen Ladungen des LKW-Aufliegers zu dem ausgedehnten Brandgeschehen führte.

Die Brandbekämpfung dauerte bis in die Nachtstunden.

Es wird ggf. nochmals nachberichtet. (rbe)

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 23:26