Brand bei ttm gelöscht
16.01.2026, 23:13 Uhr

Edingen-Neckarhausen – Brand bei der TTM-Spedition in Neu-Edingen – 3. NACHTRAG – Brand des Gefahrgut-Aufliegers weitestgehend abgelöscht – Übergreifen auf Gebäude verhindert

Brand bei ttm gelöschtEdingen-Neckarhausen / Neu-Edingen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Brand bei einer Spedition in der Rosenstrasse in Neu-Edingen konnte durch die Feuerwehr unter kontrolliertem Abbrennen des Sattelaufliegers in Schach gehalten werden. Ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude wurde verhindert.

Was zuerst als Austritt von Gefahrgut gemeldet wurde, führte zu einem lange andauernden Brand eines Sattelaufliegers in der Spedition TTM in Edingen-Neckarhausen. Ein Übergreifen des Brandes vom Auflieger auf das Speditionsgebäude konnte durch den aufwendigen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Zwischenzeitlich traten potenziell giftige Gase durch den Brand aus und wurden auch in der entstehenden Rauchwolke verbreitet. Es handelte sich bei dem Gefahrgut, nach ersten unkonkreten Angaben, um eine noch nicht spezifizierte hochreaktive Substanz, die in Reaktion mit anderen Ladungen des LKW-Aufliegers zu dem ausgedehnten Brandgeschehen führte.

Die Brandbekämpfung dauerte bis in die Nachtstunden.

Es wird ggf. nochmals nachberichtet. (rbe)

VORHERIGES UPDATE UND MELDUNGSTICKER Edingen-Neckarhausen – 2. NACHTRAG – Brand eines Gefahrgut-Aufliegers in einer Spedition – Löscharbeiten noch im Gange – Weiterhin möglichst nicht in der Umgebung im Freien aufhalten (+ weitere Updates)

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 23:26

  WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Edingen-Neckarhausen – 2. NACHTRAG – Brand eines Gefahrgut-Aufliegers in einer Spedition – Löscharbeiten noch im Gange – Weiterhin möglichst nicht in der Umgebung im Freien aufhalten (+ weitere Updates)

    • Edingen-Neckarhausen – 2. NACHTRAG – Brand eines Gefahrgut-Aufliegers in einer Spedition – Löscharbeiten noch im Gange – Weiterhin möglichst nicht in der Umgebung im Freien aufhalten (+ weitere Updates)
      Edingen-Neckarhausen / Neu-Edingen / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst bei einer Spedition in der Rosenstrasse in Neu-Edingen, sind aktuell noch immer Löschmassnahmen im Gange. In der näheren Umgebung liegt nach wie vor ein beissender Gestank in der Luft und es gibt noch immer eine andauernde Rauchentwicklung, deswegen kann noch ... Mehr lesen»

      • Edingen-Neckarhausen – Feuerwehreinsatz wegen mutmaßlichen Gefahrgutaustritts in Neu-Edingen

    • Edingen-Neckarhausen – Feuerwehreinsatz wegen mutmaßlichen Gefahrgutaustritts in Neu-Edingen
      Edingen-Neckarhausen / Neu-Edingen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Rosenstraße in Neu-Edingen läuft derzeit ein größerer Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Nach ersten Informationen sind mehrere Einsatzfahrzeuge bei einer Spedition vor Ort. Offenbar ist dort ein bislang unbekannter Gefahrstoff ausgetreten. Die Feuerwehr ist mit Spezialgeräten im Einsatz. Aus Sicherheitsgründen wurde die Rosenstraße teilweise für den ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Tierische Inventur im Zoo Heidelberg

    • Heidelberg – Tierische Inventur im Zoo Heidelberg
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Von der Kuba-Assel bis zum Asiatischen Elefanten Zählen, prüfen, dokumentieren: Zum Jahreswechsel stand im Zoo Heidelberg die alljährliche Tierinventur an. Alle tierischen Bewohner wurden erfasst – von der Kuba-Assel bis zum Asiatischen Elefanten. Zum Stichtag am 31. Dezember 2025 lebten im Zoo Heidelberg insgesamt 3.050 Tier-Individuen in 167 Arten. Im Vergleich ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Denni Strich übernimmt Marketing und Vertrieb beim SV Waldhof Mannheim 07

    • Mannheim – Denni Strich übernimmt Marketing und Vertrieb beim SV Waldhof Mannheim 07
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim 07 hat Denni Strich unter Vertrag genommen. Ab dem 1. Februar wird der ehemalige Zweitligaprofi seine Arbeit beim Mannheimer Traditionsverein aufnehmen und als Mitglied der Geschäftsleitung den Bereich Marketing & Vertrieb verantworten. Dabei bringt der 59-jährige jede Menge Erfahrung mit zum SV Waldhof. Von 2002 bis 2019 ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien

    • Heidelberg – Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für Heidelberger Kinder ab acht Jahren werden in den Herbstferien kostenfreie Schwimmkurse angeboten: Diese finden von Montag, 16. Februar, bis einschließlich Freitag, 20. Februar 2026, täglich im Hallenbad Hasenleiser, Baden-Badener-Straße 14, statt. Das Angebot richtet sich an Kinder aus Heidelberg, die noch nicht schwimmen können und noch kein Seepferdchen-Niveau erreicht ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Bronzezeitliches Beil auf dem Königstuhl gefunden

    • Heidelberg – Bronzezeitliches Beil auf dem Königstuhl gefunden
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Kurpfälzische Museum bekommt bald ein neues Ausstellungsstück: Bei Sanierungsarbeiten im Märchenparadies auf dem Königstuhl wurde Ende November 2025 ein Beil aus der Bronzezeit entdeckt. Aktuell befindet sich das rund 3.000 Jahre alte Fundstück in der Restaurierungswerkstatt bei der Abteilung Archäologie und Denkmalschutz des Museums und wird dort behutsam von ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Stadt bietet kostenfreie Beratung für barrierefreien Wohnungsbau

    • Heidelberg – Stadt bietet kostenfreie Beratung für barrierefreien Wohnungsbau
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wenn der Einstieg in die Badewanne trotz Hilfsmitteln schwerfällt, Stufen nur mit Mühe überwunden werden oder andere bauliche Gegebenheiten zu Hause den Alltag erschweren – dann stellt sich die Frage nach einem barrierefreien Umbau und dessen Finanzierung. Klüger handelt, wer Barrieren schon abbaut, wenn noch kein akuter Bedarf besteht. Die ... Mehr lesen»

      • Speyer – Herbstferienangebot für Jugendliche: Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer

    • Speyer – Herbstferienangebot für Jugendliche: Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Jugendförderung der Stadt Speyer bietet in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen den Herbstferien 2026 erneut eine Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer an. Die Freizeit findet vom 11. bis 18. Oktober 2026 statt und richtet sich an Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Insgesamt stehen 23 Plätze zur Verfügung, ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Tauschparty für Kleider und Kostüme in der Stadtbibliothek

    • Mannheim – Tauschparty für Kleider und Kostüme in der Stadtbibliothek
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – An gleich drei Standorten der Stadtbibliothek Mannheim kann im Januar Kleidung getauscht werden. In der Zweigstelle Schönau werden Kinder- und Damenkleidung getauscht und in der Zentralbibliothek bzw. der Kinder- und Jugendbibliothek gibt es rechtzeitig zur Faschingssaison den ersten Kostümtausch. Die Kleidertauschparty für Kinder- und Damenbekleidung findet am Freitag 23. Januar ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Agentur für Arbeit mit Ausnahme des Jobcenters am 21. Januar geschlossen

    • Mannheim – Agentur für Arbeit mit Ausnahme des Jobcenters am 21. Januar geschlossen
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Agentur für Arbeit in Mannheim, mit dem Berufsinformationszentrum (BIZ), bleibt am Mittwoch, den 21.01.2026, wegen einer internen Veranstaltung ganztags geschlossen. Zutritt ist nur mit einem bereits bestehenden Termin möglich. Wir empfehlen unseren Kundinnen und Kunden die sich arbeitslos melden müssen, dieNutzung unserer digitalen Möglichkeiten. oder den eService unter https://www.arbeitsagentur.de/eservices ... Mehr lesen»

