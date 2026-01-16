Edingen-Neckarhausen – 2. NACHTRAG – Brand eines Gefahrgut-Aufliegers in einer Spedition – Löscharbeiten noch im Gange – Weiterhin möglichst nicht in der Umgebung im Freien aufhalten (+ weitere Updates)

Edingen-Neckarhausen / Neu-Edingen / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst bei einer Spedition in der Rosenstrasse in Neu-Edingen, sind aktuell noch immer Löschmassnahmen im Gange.

In der näheren Umgebung liegt nach wie vor ein beissender Gestank in der Luft und es gibt noch immer eine andauernde Rauchentwicklung, deswegen kann noch keine Entwarnung für die Anwohner gegeben werden. Der Brand selbst ist aktuell zwar unter Kontrolle, aber der Brand lodert noch immer weiter. Die ausgetretenen und bislang nicht genauer bekannten Chemikalien sind potenziell toxisch und könnten nach Angaben eines Feuerwehrmannes bei Einatmen krebserregend sein. Daher sollen Fenster und Türen weiterhin geschlossen bleiben.

Wie lange der Einsatz noch andauern wird, kann noch nicht gesagt werden. Der Einsatz kann noch eine Weile dauern. Gegen 20:30 Uhr haben sowohl das Kaufland als auch alle anderen Geschäfte im Edingen-Neckarhäuser Einkauszentrum und in der Rosenstrasse ihren Betrieb eingestellt und geschlossen.

Der gesamte Bereich der Rosenstrasse zwischen Einfahrt Kaufland bis Höhe des Einkaufsmarkt Action ist weiterhin für den Einsatz abgesperrt.

UPDATE: 20:50 Uhr:

Die Feuerwehr rät davon ab, sich in der näheren Umgebung im Freien aufzuhalten. Weiterhin ist ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Auch eine Drohne wird momentan zur Aufklärung eingesetzt.

Aktuelles Foto: 21:48 Uhr:



UPDATE: 21:59 Uhr:

Es werden noch immer einige Feuerwehreinheiten aus der Umgebung nachgefordert. Es wird versucht, den Auflieger kontrolliert ausbrennen zu lassen.

UPDATE: 22:00 Uhr:

Ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude der Spedition konnte bislang verhindert werden.

UPDATE: 22:05 Uhr:

Der Inhalt des Gefahrgut-Anhängers scheint mittlerweile weitestgehend ausgebrannt zu sein, es sind aktuell keine Flammen mehr zu sehen. Weiterhin starke Rauchentwicklung und beissender Geruch in der Luft. Einsatz dauert an.

UPDATE: 22:15 Uhr:

Der Brand hat sich erneut entfacht. Der Auflieger steht momentan immer wieder in Vollbrand.

UPDATE: 22:17 Uhr:

Die Feuerwehr lässt die Reste des Aufliegerinhaltes kontrolliert ausbrennen. Der Brandherd wird kleiner. Der Rauch hat sich von weiss in teilweise schwarz verändert. Der beissende Gestank geht allmählich zurück. Allerdings weiterhin starke Rauchentwicklung.

UPDATE: 22:31 Uhr:

Aktuell scheint durch die Feuerwehr eine letzte Ablöschung unter extremer Rauchentwicklung stattzufinden. Der Brand scheint aktuell allerdings kein neues Futter mehr zu finden. Der Auflieger ist mittlerweile komplett ausgebrannt. Das Gebäude der Spedition wurde durch die Flammen nicht erobert.

UPDATE: 22:42 Uhr:

Die Rauchentwicklung wird schwächer. Der Brand ist zwischenzeitlich nicht mehr aufgeflammt. Weiterhin ist der Großeinsatz in Gange. Es wurden noch keine Einheiten abgezogen. Der Bereich ist noch immer vollgesperrt.

Aktuelles Foto Rosenstrasse:



UPDATE: 22:55 Uhr:

Es gibt nochmal einen Wasserangriff auf den Brand seitens der Feuerwehr. Der Brand ist grundsätzlich gelöscht. Es werden noch potenzielle Glutnester von der Drehleiter aus endgültig abgelöscht. Erste Einheiten werden den Ort des Geschehens in Kürze verlassen. Zudem findet noch eine weitergehende Brandwache statt.



Fazit 23:06 Uhr:

Was zuerst als Austritt von Gefahrgut gemeldet wurde, führte zu einem lange andauernden Brand eines Sattelaufliegers in der Spedition TTM in Edingen-Neckarhausen. Ein Übergreifen des Brandes vom Auflieger auf das Speditionsgebäude konnte durch den aufwendigen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Zwischenzeitlich traten potenziell giftige Gase durch den Brand aus und wurden auch in der entstehenden Rauchwolke verbreitet. Es handelte sich bei dem Gefahrgut, nach ersten unkonkreten Angaben, um eine noch nicht spezifizierte hochreaktive Substanz, die in Reaktion mit anderen Ladungen des LKW-Aufliegers zu dem ausgedehnten Brandgeschehen führte.

Es wird bei neuen Erkenntnissen zur Brandursache und den ausgetretenen Chemikalien erneut nachberichtet.

