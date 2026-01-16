  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

16.01.2026, 10:20 Uhr

Edenkoben – PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Edenkoben/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagnachmittag (15.01.2026, 15:05 Uhr) befuhr ein 29-Jähriger mit seinem PKW die Straße In den Seewiesen, wo er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Dem PKW-Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Quelle
Polizeiinspektion Edenkoben

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026, 10:20

