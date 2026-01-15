Hockenheim/Walldorf – Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund eines Verkehrsunfalls – Nachtrag

Hockenheim/Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet, waren am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr auf der BAB 6 in Höhe Hockenheim in Fahrtrichtung Heilbronn Verkehrsbeeinträchtigungen zu verzeichnen. Grund dafür, war ein Unfall, der sich gegen 17:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim ereignet hatte. Ein 62-jähriger LKW-Fahrer hatte eine Panne, weshalb er mit seinem Sattelzug auf dem Standstreifen anhielt. Ein 26-jähriger LKW-Fahrer, der auf dem rechten der drei Fahrstreifen der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs war, fuhr aus bislang unbekannten Gründen zu weit am rechten Fahrbahnrand und touchierte beim Vorbeifahren den auf dem Standstreifen stehenden LKW des 62-Jährigen. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die Ladefläche des 26-jährigen Unfallverursachers aufgerissen, sodass die geladenen Kunststoffpaletten herabfielen. Es wurden keine Personen verletzt und auch keine weiteren Fahrzeuge beschädigt. Beide beteiligten Fahrzeuge blieben fahrbereit und konnten ihre Fahrten nach der Unfallaufnahme und dem Umladen der Ladung fortsetzen. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Für die Reinigungsarbeiten mussten die Fahrbahnen für etwa 20 Minuten voll gesperrt werden. Die Teilsperrung konnte nach Abschluss der Maßnahmen gegen 21:15 Uhr aufgehoben werden.

Die Autobahnpolizei Walldorf hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 13:39